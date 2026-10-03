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男涉毒駕尿檢超標堅稱「停好車才吸毒」 員警到時他在車外法官判無罪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

何男去年被警方送毒駕檢方依涉犯公共危險罪起訴，但何男堅稱當時他開車前沒有吸毒，但停車熄火後才吸毒，員警也坦承到場時他已在車外，法官認為，相關證據無法排除何男是在停車後才施用毒品的可能，無積極證據證明何男在施用毒品後才開車，公共危險部分判何男無罪。

基隆地院判決書指出，何男去年9月30日凌晨1時34分許，開車行經新北市萬里區台二線頂社路口處為警攔查，查扣含有第二級毒品依托咪酯成分菸彈1顆（毛重6.00公克，涉犯持有第二級毒品部分，另案偵辦），採集尿液送驗結果，呈甲基-卡西酮、4-甲基甲基卡西酮陽性反應，且濃度值均達50ng/mL以上，已逾行政院公告標準，警方依公共危險罪嫌毒駕送辦，並經檢方偵結起訴。

法官審理何男坦承有施用第三級毒品甲基-卡西酮、4-甲基甲基卡西酮，但堅稱開車前沒有施用毒品，他是將車輛停在路邊後才施用含有第三級毒品甲基-卡西酮、4-甲基甲基卡西酮之咖啡包。

為釐清何男到底被查獲時有無駕車行為，當天執行巡邏勤務員警證稱，接獲通報趕往，待到達查獲地點時，何男的車輛停在路邊，車輛已經熄火，何男站在車外，法官因此認定施用毒品後是否有開車行為存有疑義。

法官說，依證人證述，何男被查獲經過，客觀上存在停車後至下車前空檔時間施用毒品咖啡包的可能性，起訴書所載證據可證明他遭警查獲時體內第三級毒品甲基-卡西酮、4-甲基甲基卡西酮濃度逾行政院公告數值，但無從逕行推論其施用毒品的具體時間點，無法排除停車後才施用毒品的可能性，

法官指出，只要何男在施用毒品後未駕駛動力交通工具，就不構成刑法第185條之3的規範對象，無法以第185條之3第1項第3款的罪責相繩。檢方所舉證據尚未達到一般人均不致懷疑而得確信其為真實的程度，仍存在合理懷疑，依「無罪推定」及「罪疑惟輕」原則，公共危險罪部分，判決何男無罪。

男涉毒駕尿檢<a href='/search/tagging/2/超標' rel='超標' data-rel='/2/141536' class='tag'><strong>超標</strong></a>堅稱「停好車才吸毒」，員警到時他在車外，法官判無罪。記者游明煌／攝影
男涉毒駕尿檢超標堅稱「停好車才吸毒」，員警到時他在車外，法官判無罪。記者游明煌／攝影

毒駕 超標 吸毒

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