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前摩斯女員工持雙刀搶劫5千元 法官悲憫其身世酌減其刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蘇姓女子自摩斯漢堡離職後經濟窘迫，今年4月14日晚間攜帶菜刀及水果刀，回到老東家搜刮現金，店員指揮客人迴避，「錢給妳」他邊後退邊將鈔票放在門口處矮牆上，蘇女搶走5千元而被訴，法官認她雙親接連過世後身心狀況嚴重惡化，實有值得憐憫之處，酌減其刑，認她犯攜帶兇器強盜罪處4年10月。

檢方起訴，蘇女前為摩斯漢堡店員，今年4月14日晚間8時47分許攜帶菜刀及水果刀各1把，前往老東家自行操作並開啟收銀機後，徒手竊取現金5000元。蔡姓女店員見狀上前攔阻、簡姓店員同步報警處理。

未料，蘇女為逃脫及取得財物，當場將5000元放在台面上並取出菜刀，簡趁機將5000元取走。她高舉菜刀向蔡女逼近，簡為避免她傷害他人，揮了一下手中的5000元，蘇女將刀舉在胸前轉向簡，簡即將5000元放置在商店門口處的矮牆上，她拿走5000元之後，並持菜刀返回櫃台操作其他收銀機欲再搜刮財物，但未再有所得而離開店家。

蘇女於警詢、偵訊及審理程序中均坦認犯行。辯護人則為她辯護稱，本案應僅成立1個攜帶兇器強盜罪，起訴書主張蘇女成立2罪，但整個過程只有大概30秒，且有部分的構成要件是重疊的，應論以想像競合。

辯護人也說，蘇女犯後態度良好，且實際上未持刀傷人，犯罪期間短暫，也未再保有犯罪所得，參酌其身心以及經濟狀況均不佳，建請依刑法第59條酌減刑責。

台南地院合議庭指出，蘇女所犯之罪最輕法定刑為有期徒刑7年以上，且無任何減輕事由，刑責極為嚴峻。同時考量她取得財物為5000元，金額並不高，她雖然攜帶菜刀及水果刀，但在犯罪過程中並無揮砍等特別危險舉動，也沒有造成任何人因而受到傷害，相較於伴隨傷害、毀損之強盜犯罪，應認犯罪情狀較輕。

另蘇女在雙親接連過世後，身心狀況嚴重惡化，導致無法開車再進行原有業務工作，難以穩定就業，家人也不願意再持續接濟，致經濟陷入困窘狀態，堪認她犯案前的處境不佳，實有值得憐憫之處。

合議庭認為，透過相當刑期矯正以及適當醫療資源治療，蘇女應有正常復歸社會的高度可能性，因此依法酌量減輕其刑責。

台南地院審酌，蘇女在雙親接連過世後，身心狀況嚴重惡化，致經濟陷入困窘狀態，堪認她犯案前的處境不佳，實有值得憐憫之處，酌減其刑責，認她犯攜帶兇器強盜罪處4年10月。聯合報系資料照
台南地院審酌，蘇女在雙親接連過世後，身心狀況嚴重惡化，致經濟陷入困窘狀態，堪認她犯案前的處境不佳，實有值得憐憫之處，酌減其刑責，認她犯攜帶兇器強盜罪處4年10月。聯合報系資料照

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