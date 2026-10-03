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台中警偷查民眾個資…幫處理欠債600萬 翻拍電腦洩密給友人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中市警局霧峰分局胡姓偵查佐今年初涉嫌洩密遭搜索，檢方查出他受王姓友人請託，為處理對方弟弟被控欠債600萬元一事，胡竟利用職務登入「165反詐騙系統」偷查民眾個資，還翻拍洩漏給王，檢方偵結依洩密、公務員偽造文書及違反個資法等起訴胡、王。

檢方查，胡男（45歲）2016年至2024年在霧峰分局擔任偵查佐，因王姓男子的弟弟2023年被控欠債600萬元，債主委託廖姓男子向王弟討債，王弟主張該款項是「髒錢」涉及刑案，打算用80萬元和解，廖拒絕並要他提出金流涉案證明。

王弟2023年因違反銀行法入獄後，改由哥哥王男出面處理款項爭議，王並持1個銀行帳號委託胡利用警職權限查詢資料，打算做為向廖說明的依據。

胡明知王的請託和他法定職務無關，2023年起竟和不知情同事，在分局偵查隊公務電腦登入「165反詐騙系統」輸入該帳號，查到帳戶所有人的個資，胡再直接用手機翻拍查詢畫面傳給王。

胡同年5月24日再登入智慧分析決策支援系統（AI），並在用途欄虛偽登載「查緝查捕逃犯」等不實事由，查到另一位林姓民眾的個資，再度翻拍傳給王，王再持不法管道取得的個資交付廖，供對方處理弟弟600萬元款項的爭議。

直到2025年3月4日，台中市警局刑警大隊偵辦另案恐嚇取財，搜索廖男位於北屯區住處時，赫然發現他持有警方內部系統查詢的個資，循線發現胡男洩漏。

檢方訊時，胡、王均坦承犯行，並有警方系統查詢紀錄、當事人對話內容，偵結依洩密、公務員偽造文書，違反個資法等，起訴胡男、王男。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

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