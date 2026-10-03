快訊

不甩政院情勒 藍白擬23日立院闖關老農津貼1.5萬元

台男赴日扮警察詐騙！ 再入境成田被捕、長相姓名全公布

柯文哲合體柯志恩 酸賴瑞隆「太好打」！點名他當競選總幹事

聽新聞
0:00 / 0:00

Threads貼文造謠「信民協會是蘇巧慧側翼」 調查局火速逮PO文者

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處昨天接獲信民兩岸研究協會檢舉，指社群媒體Threads流傳一則不實訊息，指稱該協會民調題目明顯偏頗新北市長候選人蘇巧慧，發文後旋即隱匿帳號，調查官循線查出是桃園曾姓男子所為，旋即搜索約談到案，曾男坦承並無民調訪問電話，願意向信民協會道歉，檢方訊後諭令10萬交保。

據調查，曾男本2日在Threads上PO文，聲稱1日接到信民民調電話，對方先詢問是否為新北市民、年齡是否介於20至30歲？若不符合條件，就進一步詢問家中是否有符合年齡條件的人。

PO文指出，對方接下來就問「蘇巧慧、李四川之間支持誰、看好誰？以及投票意願、居住地及黨派支持度」，從訪員提問方式及語氣，可以感受到對蘇巧慧較為有利，只要配合他語氣就越來越嗨，直指是熱心側翼在做文宣前的準備工作。

信民協會理事長認該貼文者嚴重損害協會名譽，意圖影響新北市長選舉結果，前往調查局具名檢舉提告。調查局受理後透過科技網路偵蒐，查獲張貼者文曾男，立即由台北市調查處及資安工作站共同偵辦，並前往曾男住居所搜索，查扣手機鑑識。

Threads貼文造謠「信民協會是蘇巧慧側翼」，調查局火速逮PO文者。圖／截自影片
Threads貼文造謠「信民協會是蘇巧慧側翼」，調查局火速逮PO文者。圖／截自影片

蘇巧慧 側翼 調查局 Threads 2026九合一選舉 新北市選舉 民調

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Threads貼文散布「假民調」 桃園男涉誹謗、選罷法10萬交保

誆騙虛擬幣搬磚套利、假AI投資吸金6億 櫻特森系統負責人聲押禁見

管中閔聲援張淑娟 轟蘇巧慧不是第一次當幫兇：為虎作倀當年迫害我

管中閔、張淑娟點名蘇巧慧成幫凶 李四川：為政治批評無辜的人不可取

相關新聞

成功嶺新兵「不睡覺被抬回房」隔天還賴床 檢方依違抗長官命令罪嫌起訴

李姓男子今年在台中成功嶺302旅服兵役擔任二兵時，疑對軍營內作息不適應，晚間10點多超過熄燈時間仍不肯就寢，連長見命令無效只好叫人將他強行「抬回」房間睡，但李隔天一早5點50分又耍賴不起床，在床上躺到9點20分，檢方依違抗長官命令罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

百億總裁遭重判 前刑事戰將林明佐仍臥床…再延長科技監控8月

九州博弈集團經營賭博網站不法所得逾300億元，台中地方法院昨依組織犯罪條例、貪汙行賄等罪，重判外號「百億總裁」陳政谷11年8月，另被控收賄的前警政署三線二星警政監林明佐因病住院，昨不在宣判範圍；台中地院再裁定陳政谷、林明佐均延長限制出境、出海及科技監控8月，可抗告。

議價爭議 公平會罰全聯2千萬遭撤銷

全聯二○二二年有條件併購大潤發，因未履行公平會要求的「最惠客戶政策」，被檢舉促銷檔期大幅降價販售，讓供貨商自行吸收價差，遭公平交易委員會重罰兩千萬元。全聯不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為，全聯沒有利用交易上的優勢地位，強迫供貨商接受更有利或同等條件，判全聯勝訴，原處分撤銷。

茶園演戲騙永豐餘簽約 苦茶油業者洗產地遭訴

台北地檢署偵辦致癌苦茶油案，查出「威加國際」業務部經理陳鐘秀惠，為降低旗下「高仰三苦茶油」成本，涉與原料供應商陳沅農聯手，將大陸低價苦茶籽或製作出的苦茶油「洗產地」，再偽冒為台灣生產販售，矇騙消費者和製油業者，牟利近兩千萬元，昨依詐欺取財及商品虛偽標記罪起訴兩人，建請法院從重量刑，宣告沒收犯罪所得。

九州博弈案 陳政谷重判

九州博弈集團經營賭博網站不法所得逾三百億元，台中地院昨依組織等罪判總裁陳政谷十一年八月、幹部徐培菁判刑七年、前電視台記者史鎮康判刑五年，全案四十五名被告罰金刑累積達五點七億元；關鍵前警政監林明佐被控貪汙六千多萬元，林住院中未到庭辯論，何時審結仍未知。

加碼「生育禮金」 雲縣議員參選人涉賄遭押

雲林、嘉義市接連傳出議員選舉賄選案。雲林縣第五選區蔡姓議員參選人疑藉發放新生兒生育禮金，每戶加碼兩千元，檢警查扣二九○萬元現金及紅包袋，傳喚廿五戶新生兒家屬後，認定有十七戶收受禮金，昨遭法院裁定羈押禁見，蔡男哥哥則以六十萬元交保；嘉義市也傳出首件議員賄選案，七十二歲陳賴姓婦人疑以每票一千元買票，前晚遭法院裁定羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。