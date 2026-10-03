Threads貼文造謠「信民協會是蘇巧慧側翼」 調查局火速逮PO文者

調查局台北市調查處昨天接獲信民兩岸研究協會檢舉，指社群媒體Threads流傳一則不實訊息，指稱該協會民調題目明顯偏頗新北市長候選人蘇巧慧，發文後旋即隱匿帳號，調查官循線查出是桃園曾姓男子所為，旋即搜索約談到案，曾男坦承並無民調訪問電話，願意向信民協會道歉，檢方訊後諭令10萬交保。

據調查，曾男本2日在Threads上PO文，聲稱1日接到信民民調電話，對方先詢問是否為新北市民、年齡是否介於20至30歲？若不符合條件，就進一步詢問家中是否有符合年齡條件的人。

PO文指出，對方接下來就問「蘇巧慧、李四川之間支持誰、看好誰？以及投票意願、居住地及黨派支持度」，從訪員提問方式及語氣，可以感受到對蘇巧慧較為有利，只要配合他語氣就越來越嗨，直指是熱心側翼在做文宣前的準備工作。