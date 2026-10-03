柳科廠房驚見上萬噸廢塑膠 4業者非法貯存遭判刑、公司併科罰金

史坦利資源開發股份有限公司周姓負責人向柳科廠商承租廠房，與昌聯實業有限公司黃姓負責人共謀自各地收受廢塑膠混合物等非法堆置、貯存及處理，環保局巡查工廠時發現上萬噸廢塑膠而曝光，昌聯、史坦利等4公司及其負責人、廠長4人被訴，台南地院判黃等4人分處1年10月至1年6月不等徒刑，分處公司20萬至10萬不等罰金。

檢方起訴，黃姓男子為昌聯負責人，昌聯領有廢棄物清除許可證，且經核准登記為再利用機構，許可類別為公告再利用，廢棄物種類包含廢塑膠等，惟屬批發零售業，並無廢棄物再利用處理能力。

周姓男子為史坦利負責人，鄭姓男子為瑞陞環保有限公司負責人。史坦利、瑞陞均未領有任何廢棄物清除、處理許可及再利用核准登記資格。陳姓男子則為台境企業股份有限公司關廟廠廠長。

黃、周明知昌聯僅有單一成分廢塑膠再利用資格，不能收受廢塑膠混合物，且無申請貯存處所，也無再利用處理能力，竟由鄭引介黃予陳，並談妥由瑞陞於2019年12月間起至2020年5月間止，以每公噸5000元代價，清運台境關廟廠自營建混合物中篩出，包含廢塑膠、布料及紙類混合廢塑膠混合物，共計1959餘公噸，至黃經營昌聯進行再利用處理，但實際運送至周在柳科所承租廠房非法堆置、貯存，再以周購置廢塑膠處理設備進行測試而非法處理。

鄭因此收受台境給付處理費共計1028萬餘元，其中鄭獲利353萬餘元，黃、周則共同獲利674萬餘元。

此外，黃、周以相同手法，收受來自建設、科技、工程公司及企業社4公司自營建混合物中篩出R類廢塑膠、廢塑膠粉末等，至周所承租廠房非法堆置、貯存及處理。

台南市府環保局因史坦利申請再利用許可而前往其柳營廠房稽查，發現廠內堆置廢塑膠混合物、廢塑膠片、廢電線剝除後外皮太空包盛裝之鐵粉約411包、綠色太空包裝廢塑膠粉末約42包、白色太空包裝疑似廢鋁箔袋廢棄物約16包，經估算現場廢塑膠堆置數量約11079餘公噸而查獲。

黃、周2人坦承犯行。鄭辯稱，不知道昌聯只有批發零售業再利用資格，是事後才知道。陳也說，不知道昌聯僅有廢塑膠批發零售業再利用資格，並無再利用處理能力，也不知道台境關廟廠運出廢塑膠，並非清運至黃經營昌聯進行再利用，而是運送至周史坦利廠房堆置、貯存、處理。

台南地院指出，鄭既為兩家公司仲介者，也與台境簽立契約協助清運，陳作為台境關廟廠廠長，對於初次合作再利用機構，理應瞭解昌聯地址、廠區情形，關於再利用方式、器械、流程，且也應注意有無依核准事業廢棄物清理計畫書進行貯存、清除、處理、再利用廢棄物，否則若有未依規定處理，需負連帶清理責任，鄭、陳卻均稱不清楚昌聯的再利用處理情形，實難讓人採信。

台南地院考量，黃、周犯後坦承全部犯行，鄭、陳始終否認犯行，又史坦利、台境事後有協助將堆置廢棄物清除完成，該案址已經解除列管，並未導致損害情況擴大。

台南地院認黃犯廢清法中非法處理廢棄物罪處1年10月，又犯申報不實罪處3月，未扣案犯罪所得604萬元沒收，昌聯處罰金20萬元。周犯非法清理廢棄物罪處1年6月，史坦利處罰金20萬元。

另陳犯非法清理廢棄物罪處1年6月，又犯申報不實罪處4月，台境處罰金15萬元。鄭犯非法清理廢棄物罪處1年8月，未扣案犯罪所得353萬餘元沒收，瑞陞處罰金10萬元，全案可上訴。