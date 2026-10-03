快訊

不甩政院情勒 藍白擬23日立院闖關老農津貼1.5萬元

台男赴日扮警察詐騙！ 再入境成田被捕、長相姓名全公布

柯文哲合體柯志恩 酸賴瑞隆「太好打」！點名他當競選總幹事

聽新聞
0:00 / 0:00

柳科廠房驚見上萬噸廢塑膠 4業者非法貯存遭判刑、公司併科罰金

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

史坦利資源開發股份有限公司周姓負責人向柳科廠商承租廠房，與昌聯實業有限公司黃姓負責人共謀自各地收受廢塑膠混合物等非法堆置、貯存及處理，環保局巡查工廠時發現上萬噸廢塑膠而曝光，昌聯、史坦利等4公司及其負責人、廠長4人被訴，台南地院判黃等4人分處1年10月至1年6月不等徒刑，分處公司20萬至10萬不等罰金。

檢方起訴，黃姓男子為昌聯負責人，昌聯領有廢棄物清除許可證，且經核准登記為再利用機構，許可類別為公告再利用，廢棄物種類包含廢塑膠等，惟屬批發零售業，並無廢棄物再利用處理能力。

周姓男子為史坦利負責人，鄭姓男子為瑞陞環保有限公司負責人。史坦利、瑞陞均未領有任何廢棄物清除、處理許可及再利用核准登記資格。陳姓男子則為台境企業股份有限公司關廟廠廠長。

黃、周明知昌聯僅有單一成分廢塑膠再利用資格，不能收受廢塑膠混合物，且無申請貯存處所，也無再利用處理能力，竟由鄭引介黃予陳，並談妥由瑞陞於2019年12月間起至2020年5月間止，以每公噸5000元代價，清運台境關廟廠自營建混合物中篩出，包含廢塑膠、布料及紙類混合廢塑膠混合物，共計1959餘公噸，至黃經營昌聯進行再利用處理，但實際運送至周在柳科所承租廠房非法堆置、貯存，再以周購置廢塑膠處理設備進行測試而非法處理。

鄭因此收受台境給付處理費共計1028萬餘元，其中鄭獲利353萬餘元，黃、周則共同獲利674萬餘元。

此外，黃、周以相同手法，收受來自建設、科技、工程公司及企業社4公司自營建混合物中篩出R類廢塑膠、廢塑膠粉末等，至周所承租廠房非法堆置、貯存及處理。

台南市府環保局因史坦利申請再利用許可而前往其柳營廠房稽查，發現廠內堆置廢塑膠混合物、廢塑膠片、廢電線剝除後外皮太空包盛裝之鐵粉約411包、綠色太空包裝廢塑膠粉末約42包、白色太空包裝疑似廢鋁箔袋廢棄物約16包，經估算現場廢塑膠堆置數量約11079餘公噸而查獲。

黃、周2人坦承犯行。鄭辯稱，不知道昌聯只有批發零售業再利用資格，是事後才知道。陳也說，不知道昌聯僅有廢塑膠批發零售業再利用資格，並無再利用處理能力，也不知道台境關廟廠運出廢塑膠，並非清運至黃經營昌聯進行再利用，而是運送至周史坦利廠房堆置、貯存、處理。

台南地院指出，鄭既為兩家公司仲介者，也與台境簽立契約協助清運，陳作為台境關廟廠廠長，對於初次合作再利用機構，理應瞭解昌聯地址、廠區情形，關於再利用方式、器械、流程，且也應注意有無依核准事業廢棄物清理計畫書進行貯存、清除、處理、再利用廢棄物，否則若有未依規定處理，需負連帶清理責任，鄭、陳卻均稱不清楚昌聯的再利用處理情形，實難讓人採信。

台南地院考量，黃、周犯後坦承全部犯行，鄭、陳始終否認犯行，又史坦利、台境事後有協助將堆置廢棄物清除完成，該案址已經解除列管，並未導致損害情況擴大。

台南地院認黃犯廢清法中非法處理廢棄物罪處1年10月，又犯申報不實罪處3月，未扣案犯罪所得604萬元沒收，昌聯處罰金20萬元。周犯非法清理廢棄物罪處1年6月，史坦利處罰金20萬元。

另陳犯非法清理廢棄物罪處1年6月，又犯申報不實罪處4月，台境處罰金15萬元。鄭犯非法清理廢棄物罪處1年8月，未扣案犯罪所得353萬餘元沒收，瑞陞處罰金10萬元，全案可上訴。

台南地院合議庭指出，黃男、周男犯後坦承全部犯行，鄭男、陳男始終否認犯行，又史坦利、台境事後有協助將堆置廢棄物清除完成，該案址已經解除列管，並未導致損害情況擴大，依法量處其刑。聯合報系資料照
台南地院合議庭指出，黃男、周男犯後坦承全部犯行，鄭男、陳男始終否認犯行，又史坦利、台境事後有協助將堆置廢棄物清除完成，該案址已經解除列管，並未導致損害情況擴大，依法量處其刑。聯合報系資料照

廢棄物 環保局 環保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

BNT疫苗詐慈濟10億案今再開庭 2被告當庭認罪 財務長只認逃漏稅

租金4500變7000！2男聯手造假租約 連領31月租金補貼被抓包

螞蟻搬象吞一銀629萬！「神鬼女主任」認罪還款 一審判決出爐

百億總裁、最美女董座遭重判...一審認定有行賄 前刑事戰將臥床恐難逃

相關新聞

成功嶺新兵「不睡覺被抬回房」隔天還賴床 檢方依違抗長官命令罪嫌起訴

李姓男子今年在台中成功嶺302旅服兵役擔任二兵時，疑對軍營內作息不適應，晚間10點多超過熄燈時間仍不肯就寢，連長見命令無效只好叫人將他強行「抬回」房間睡，但李隔天一早5點50分又耍賴不起床，在床上躺到9點20分，檢方依違抗長官命令罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

百億總裁遭重判 前刑事戰將林明佐仍臥床…再延長科技監控8月

九州博弈集團經營賭博網站不法所得逾300億元，台中地方法院昨依組織犯罪條例、貪汙行賄等罪，重判外號「百億總裁」陳政谷11年8月，另被控收賄的前警政署三線二星警政監林明佐因病住院，昨不在宣判範圍；台中地院再裁定陳政谷、林明佐均延長限制出境、出海及科技監控8月，可抗告。

議價爭議 公平會罰全聯2千萬遭撤銷

全聯二○二二年有條件併購大潤發，因未履行公平會要求的「最惠客戶政策」，被檢舉促銷檔期大幅降價販售，讓供貨商自行吸收價差，遭公平交易委員會重罰兩千萬元。全聯不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為，全聯沒有利用交易上的優勢地位，強迫供貨商接受更有利或同等條件，判全聯勝訴，原處分撤銷。

茶園演戲騙永豐餘簽約 苦茶油業者洗產地遭訴

台北地檢署偵辦致癌苦茶油案，查出「威加國際」業務部經理陳鐘秀惠，為降低旗下「高仰三苦茶油」成本，涉與原料供應商陳沅農聯手，將大陸低價苦茶籽或製作出的苦茶油「洗產地」，再偽冒為台灣生產販售，矇騙消費者和製油業者，牟利近兩千萬元，昨依詐欺取財及商品虛偽標記罪起訴兩人，建請法院從重量刑，宣告沒收犯罪所得。

九州博弈案 陳政谷重判

九州博弈集團經營賭博網站不法所得逾三百億元，台中地院昨依組織等罪判總裁陳政谷十一年八月、幹部徐培菁判刑七年、前電視台記者史鎮康判刑五年，全案四十五名被告罰金刑累積達五點七億元；關鍵前警政監林明佐被控貪汙六千多萬元，林住院中未到庭辯論，何時審結仍未知。

加碼「生育禮金」 雲縣議員參選人涉賄遭押

雲林、嘉義市接連傳出議員選舉賄選案。雲林縣第五選區蔡姓議員參選人疑藉發放新生兒生育禮金，每戶加碼兩千元，檢警查扣二九○萬元現金及紅包袋，傳喚廿五戶新生兒家屬後，認定有十七戶收受禮金，昨遭法院裁定羈押禁見，蔡男哥哥則以六十萬元交保；嘉義市也傳出首件議員賄選案，七十二歲陳賴姓婦人疑以每票一千元買票，前晚遭法院裁定羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。