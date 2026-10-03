成功嶺新兵「不睡覺被抬回房」隔天還賴床 檢方依違抗長官命令罪嫌起訴

李姓男子今年在台中成功嶺302旅服兵役擔任二兵時，疑對軍營內作息不適應，晚間10點多超過熄燈時間仍不肯就寢，連長見命令無效只好叫人將他強行「抬回」房間睡，但李隔天一早5點50分又耍賴不起床，在床上躺到9點20分，檢方依違抗長官命令罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

檢方查，李男今年5月間在成功嶺陸軍步兵302旅服兵役擔任二兵，他卻不配合上級長官命令，5月3日當晚10點多，當時已經超過部隊熄燈時間，依規定都應回寢室睡覺，唯獨他1人不願意就寢。

林姓連長見他不肯回寢室，直接下達命令要他回房卻遭抗命，林被迫只能要求幹部強行將李男「抬回」寢室。

未料隔天一早5點50分，李男又耍賴不肯起床，再度無視連長命令他起床，硬是在床上躺到上午9點30分，接連兩天違抗上級長官職權範圍內所下達命令，經台中憲兵隊移送偵辦。

檢方訊時，李男均坦承不諱，並有連長、其他幹部證詞，檢方認為李犯嫌明確，偵結依陸海空軍刑法違抗長官職權範圍內所發布與軍事有關之命令罪嫌起訴他。

檢察官也說，李男所為嚴重影響部隊紀錄、幹部領導統御，並有陸軍步兵302旅函送陳述意見狀可佐，建請法院從重量刑；另李男案發後，已於今年7月停役。