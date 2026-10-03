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Threads貼文散布「假民調」 桃園男涉誹謗、選罷法10萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

社群平台昨有則指稱接獲「台北市信民兩岸研究協會」民調電話，質疑題目明顯偏向特定候選人。桃園地檢署獲悉後指揮調查局追查、鎖定曾姓男子，昨晚約談到案，檢察官漏夜訊問後，認涉加重誹謗及違反選罷法罪嫌，今晨諭知10萬元交保，並扣押手機。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡表示，昨天獲悉Threads上正流傳相關貼文後，檢察長張春暉相當重視，隨即指派檢察官劉威宏指揮法務部調查局台北市調查處及資安工作站偵辦，從社群貼文著手追查發布者身分。

經調查局追查後，鎖定貼文者為戶籍在桃園市、目前住在新北市的51歲曾姓男子，昨天下午將他約談到案說明，並針對他的貼文內容、發布經過及相關情況進一步調查，並在昨天深夜11時30分送到桃園地檢署複訊。

檢察官漏夜訊問後，認曾男涉嫌刑法第310條第2項加重誹謗罪，以及公職人員選舉罷免法第104條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但目前尚無羈押必要，因此今天凌晨1時許諭知新台幣10萬元交保，另扣押曾男手機，以釐清相關數位資料。

桃檢再次提醒，隨著年底九合一地方公職人員選舉將近，民眾在社群網路、通訊軟體發表或轉傳各類選舉言論時，務必審慎查證來源真偽，切勿憑空捏造、捕風捉影以免觸法。

桃園曾男在社群媒體散布新北假民調訊息，今晨依加重誹謗罪、違反選罷法10萬元交保候傳。圖／桃園地檢署提供
桃園曾男在社群媒體散布新北假民調訊息，今晨依加重誹謗罪、違反選罷法10萬元交保候傳。圖／桃園地檢署提供

Threads 交保 選罷法 民調 2026九合一選舉 新北市選舉

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