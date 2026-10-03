鑽進蝦皮寄件窗口嬉鬧3分鐘 3男女換來拘役10至20天

高雄3名男女到蝦皮購物自助式物流取貨門市嬉戲，其中1人竟鑽入店內寄件窗口辦公區，另2人還協助他進窗口；至他們離開，前後僅3分鐘。蝦皮公司提告，這3人換來10天至20天拘役，若易科罰金，要繳1萬至2萬元罰金。

判決指出，陳姓、李姓2男子和吳姓女子，今年2月7日凌晨零時27分，到高雄市前金區六合二路蝦皮24小時營業的門市，陳男先將上半身鑽進窗口，李男則抬起陳男雙腳，協助他整個人鑽進後場辦公室，躺在辦公室休息，吳女則拿掃碼機假裝掃描。

3人在店內嬉鬧，3分鐘後，陳才自行從寄件窗口爬出。蝦皮公司發現後報警，警方將陳男3人依妨害自由罪嫌移送法辦。

高雄地方法院審結，法官認為，雖然蝦皮智取店屬24小時公眾可進出的營業場所，但僅限消費者於對外開放的營業空間，並不包括以窗口明顯區隔的後場辦公室，陳等3人具有相當智識程度，卻在他人營業場所任意嬉鬧，顯然缺乏尊重他人私領域的觀念，並不可取，且未經同意進入後場，均構成犯罪。

高雄地院認定陳等3人無故侵入非開放區域，是無故侵入他人建築物共同正犯，對陳男等3人判處拘役10日至20日，得易科罰金。全案可上訴。