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男中風無法自理…監護人要把他房子賣掉 法官這原因准了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

江女擔任徐男監護人，徐男因腦出血中風後生活無法自理，長期醫療、照護及生活開銷龐大，為籌措照護費用，向法院聲請出售徐男名下苗栗房地。新竹地院認為確有必要，裁定准許，但賣屋所得須全數存入徐男帳戶，不得挪作他用。

新竹地院裁定指出，徐男先前因身體狀況，經法院於2023年裁定受監護宣告，並選定江女擔任監護人，另指定徐女為會同開具財產清冊之人。

江女向法官表示，徐男目前需要他人照料生活起居，另有醫療費、日常生活等支出，為了徐男利益及支應後續照護費用，因此聲請法院許可，由她代為處分徐男名下位於苗栗縣的土地及建物。

法官調查，江女提出戶籍謄本、先前監護宣告裁定確定證明書、土地及建物登記謄本、不動產買賣契約等資料，並調閱過去監護宣告案件卷宗，確認監護人及會同開具財產清冊之人均已依法陳報徐男財產。

法官審酌，徐男因腦出血中風，日常生活均無法自理，有持續接受醫療及照顧的需求，加上長期生活照護費用甚鉅，確有處分名下不動產的必要。出售房地取得價金，可挹注徐男後續生活及養護支出，符合受監護人的利益，因此准許江女代為處分。

法官裁定准許處分的不動產，包括徐男名下苗栗縣一筆127.67平方公尺土地，以及一棟總面積202.85平方公尺建物，另有陽台12.48平方公尺、平台6.24平方公尺，土地及建物權利範圍均為全部。

法官也特別要求，出售不動產所得款項必須「全數」存入徐男名下金融機構帳戶，由監護人妥善管理，僅能用於徐男照護所需，不得挪為己用。江女完成房地處分後，也應盡速向法院提出監護事務報告及變動後的財產清冊，以保障徐男權益。

江女擔任徐男監護人，徐男因腦出血中風後生活無法自理，長期醫療、照護及生活開銷龐大，為籌措照護費用，向法院聲請出售徐男名下苗栗房地。示意圖／123RF
江女擔任徐男監護人，徐男因腦出血中風後生活無法自理，長期醫療、照護及生活開銷龐大，為籌措照護費用，向法院聲請出售徐男名下苗栗房地。示意圖／123RF

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