百億總裁遭重判 前刑事戰將林明佐仍臥床…再延長科技監控8月

九州博弈集團經營賭博網站不法所得逾300億元，台中地方法院昨依組織犯罪條例、貪汙行賄等罪，重判外號「百億總裁」陳政谷11年8月，另被控收賄的前警政署三線二星警政監林明佐因病住院，昨不在宣判範圍；台中地院再裁定陳政谷、林明佐均延長限制出境、出海及科技監控8月，可抗告。

台中地院昨依主持犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判陳政谷11年8月，併科罰金9000萬元，褫奪公權5年；林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤住院中，全案僅剩他1人未到庭辯論，何時能審結、宣判仍未可知，中院昨也表示，持續定期函詢義大醫院其身體狀況，擇期另行審判。

陳政谷、林明佐科技監控期間將屆滿，陳表示對限制出境、出海無意見，但認為延長科技監控、定期報到不合法且無必要。

中院說，本案10月2日一審宣判，仍有上訴審判、刑罰執行等程序，陳已知悉一審結果，其面臨刑法執行壓力更具體，仍有逃亡之虞，裁定他10月17日起延長限制出境、出海8月，延長科技監控8月，判決確定前不得和被告、證人接觸，每周二、四、六赴派出所報到。

中院並審酌，林明佐涉犯貪汙違背職務收賄及公務員財產來源不明、組織犯罪條例、洩密及洗錢，嫌疑重大，其在本案角色地位，若確有洗錢、收賄，非無資力可在國外長期停留。

中院裁定林明佐10月13日起延長限制出境、出海8個月，每日應持個案手機拍面部照片傳至科技設備監控中心，定期向中院報到8個月，判決確定前不得和被告、證人接觸，每周一、三、六應向屏東分局報到，除維持日常生活、職業所需，未經法院許可，不得從事和治療目的顯然無關活動。

中院最後說，若林明佐確因就醫治療無法履行至警局報到等應遵守事項，應屬合理免責事由，得以適當方式向法院說明或釋明後而免責。