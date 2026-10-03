台東農路拓寬涉圖利案 檢方聲請延押農業處長

台東地檢署偵辦建和地區農路拓寬涉嫌圖利案，台東縣府農業處長許家豪、前科長蔡明翰收押將屆滿，地檢署考量尚有關鍵人員未到案，有串證之虞，向法院聲請延押。

台東地檢署和調查局台東縣調查站偵辦台東縣政府農業處辦理台東市建和地區農路拓寬涉嫌圖利渡假村開發案，7月底展開搜索、約談相關涉案人員。

農業處長許家豪和當時承辦科長蔡明翰，以及前縣長吳俊立秘書、台東縣議會議長吳秀華助理邱嘉平遭收押。

偵辦專案小組原想迅速偵結，但因議會開議，傳訊、約談相關涉案議員必須議會或是當事人同意，因此暫時停止約談和傳訊相關人員，將等縣議會10月中定期會結束後再展開下一步動作。

由於許家豪和蔡明翰的羈押期將於8日到期，台東地檢署日前向法院聲請延押。台東地檢署今天上午表示，因案件仍有相關人員未到案，有串證、滅證及逃亡之虞與當初聲押時原因相同，因此聲請延押。台東地方法院審理中。