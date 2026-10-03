台東中學教練帶隊奪佳績 酒駕拒檢酒測狂飆0.93…判1年5月緩刑5年

台東一名中學棒球隊陳姓教練酒後駕車遭警方攔查，不僅未停車受檢，反而駕車在市區巷弄間高速逃逸，沿途闖紅燈、逆向，還撞擊路燈、他人圍牆及人行道車阻石墩，最後車輛嚴重損毀才停下。法院日前審理後，依妨害公眾往來安全罪判處有期徒刑1年5月，緩刑5年。全案可上訴。

判決書指出，陳姓教練今年2月28日凌晨2時至4時許，在台東市區一間酒吧飲酒後，凌晨4時許仍駕車上路。直到清晨5時19分許，他行經中華路一段與正氣路口時闖越紅燈，被後方巡邏員警發現並欲攔查，陳卻未停車，反而加速逃逸。

法院認定，陳姓教練在市區巷弄間逃逸過程中，不僅超速，還闖紅燈、逆向行駛，行經無號誌路口未減速，並先後撞擊路燈及他人土地圍牆；行駛至中山路與鐵花路口時，更無視人行道上的車阻石墩，猛烈撞擊後駛上人行道，已對其他車輛及行人往來安全造成具體危險。

警方最後在清晨5時27分對陳姓教練實施酒測，測得吐氣酒精濃度每公升0.93毫克。陳到案後坦承犯行，並表示已修復駕車造成的圍牆損害。

法院指出，陳姓教練明知酒後駕車具有高度危險，仍心存僥倖上路，且為逃避警方攔查而在市區道路危險駕駛，最終車頭、前輪懸吊全毀、安全氣囊爆裂，足見駕駛行為危險性甚高。

法院審酌陳姓教練過去沒有遭法院判刑紀錄，坦承犯行並有悔意，且已修復相關財損；另考量他已婚，碩士畢業，職業為中學棒球隊教練，過去曾帶領中學棒球隊多次取得賽事成績，月收入約5萬元，還須扶養3名未成年子女及父母，認為經此偵審程序後應知警惕，再犯可能性不高，因此判刑1年5月、緩刑5年。全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康