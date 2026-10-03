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小三與他傳曖昧、鹹濕訊息及裸照稱僅「炮友」 法官判她賠正宮30萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

洪姓女子明知林男有結婚十多年的老婆，在婚姻持續期間，洪、林除頻繁傳送曖昧、鹹濕訊息及裸照、每日聊天關心彼此及興趣愛好外，更多次在外開房發生性行為。林男的正宮提告洪女，洪女辯稱只是親密接觸的「炮友」關係，並沒有交往之意，無意破壞對方婚姻。法官認為侵害配偶權情節重大，判洪女要賠正宮30萬元。

基隆地院判決書指出，林男與妻結婚十多年，林妻提告主張，洪女與他除頻繁傳送曖昧、鹹濕訊息及裸照、每日聊天關心彼此及興趣愛好外，更多次在外開房發生性行為，期間長達半年。洪女蓄意、長期、反覆介入她家庭，事後更未真誠道歉，反而在社群媒體公然炫耀享樂生活。

林妻指控洪女惡性重大，已侵害她配偶關係的身分法益並情節重大，造成她以離婚收場等，受有極大精神痛苦，依民法請求賠償精神慰撫金200萬元。

洪女不否認與林男頻繁傳送曖昧、鹹濕訊息等，但稱僅與林男發生3次性行為，僅止於發生身體上的親密接觸（即兩人對話中所稱的「炮友」），並無與林男交往之意，亦未介入洪女家庭或要求離婚，與惡意介入他人婚姻逼迫元配離婚的情節截然不同，自認主觀惡意較輕。

洪女表示，侵害配偶權時間是自去年11月至今年1月，並非長達半年，且她已在今年2月傳送訊息向林妻道歉，並承諾日後不會再與林男聯繫或介入她的家庭，此後即與林斷絕往來，主張慰撫金金額過高。

法官審理指出，檢視洪女與林男IG聊天室對話紀錄、開房紀錄明細及IG訊息截圖等證據，認定洪女侵害原告配偶身分法益情節重大，應負損害賠償責任。

法官指出，洪女所為逾越一般社會通念所認知的普通朋友社交往來行為，破壞原告婚姻共同生活圓滿、安全及幸福，且情節重大，判洪女要賠林男前妻30萬元。

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小三與他互傳曖昧、鹹濕訊息及裸照稱僅「炮友」 法官判她要賠正宮30萬元。記者游明煌／攝影

小三 裸照 法官

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