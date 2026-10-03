「假民調」貼文者遭查獲 桃檢釐清是否冒用信民協會名義
曾姓男子昨天上午在Threads發文接獲「信民民調」電話，質疑訪問內容偏向特定候選人，貼文曝光不久便隱藏帳號；法務部調查局午後循線查出家住桃園的曾姓脆友，並在深夜送到桃園地檢署複訊，檢方今天將釐清電話是否確實存在，相關真偽仍待釐清。
據了解，這名曾姓脆友在貼文受到關注後，隨即將Threads帳號設為不公開，法務部調查局循線追查後掌握其身分，根據IP位置查出曾男住在桃園，將人帶回調查局本部釐清相關情況，昨天深夜移送桃園地檢署；檢調追查重點，包括貼文者所稱的民調電話是否確實打出，以及電話是否真的以「信民民調」名義進行，相關內容仍須透過訊問及後續調查確認。
這起事件起因於10月2日流傳的一則Threads貼文。貼文者指稱前一天接到民調訪問電話，對方先詢問是否為新北市民，以及年齡是否介於20至30歲；若本人不符合條件，則進一步詢問家中是否有符合年齡條件者。
貼文內容接著提到，訪問問題涉及新北市長選舉，包括受訪者在蘇巧慧、李四川之間支持誰、看好誰，以及投票意願、居住地及政黨支持度等。貼文者並認為，從訪員提問方式及語氣，可以感受到對蘇巧慧較為有利，因此將自己的通話經驗公開發文。
這則貼文被眾多媒體轉載後，引發外界關注。台北市信民兩岸研究協會隨後表示，10月1日並未進行新北市民調，受委託執行民調的畢肯市場研究公司當天也沒有進行相關調查，因此對於有人使用「信民民調」名義進行訪問一事，已報請警調處理。相關媒體報導也指出，原貼文帳號之後已轉為不公開。
目前案件已進入桃園地檢署偵查階段。桃園地檢署發言人襄閱主任檢察官吳靜怡表示，貼文者昨天深夜移送到案後，檢察官當時仍在處理其他案件，尚未開始訊問，將待進一步釐清相關事實後，於今天對外說明。
民調已報警，不過調查局已經找到po文脆友，昨深夜移送桃檢複訊，檢方今早將簡短說明。聯合報系資料照
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