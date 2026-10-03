屏東里長候選人送肉粽、提杯涉賄選 屏檢聲押

屏東縣潮州鎮四春里潘姓里長候選人等4人涉賄選，於今年6月13日，向選民發放價值共新台幣500元以上肉粽及提杯。屏東地檢署昨天發動搜索，晚間聲押潘男等3人。

屏檢追查，潮州鎮四春里潘姓候選人兼萬眾慈善會總幹事、萬眾慈善會陳姓理事長、蔡姓理事及鍾姓男子等4人，今年6月13日以萬眾慈善會活動名義，向選民發放價值共500元以上的肉粽及提杯。

屏檢昨天指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊、屏東縣政府警察局潮州分局、法務部調查局屏東縣調查站，發動搜索5處，傳訊選民及相關證人11人，取得相關具體事證，並扣得提杯20個。

屏檢表示，檢察官於訊問被告潘姓候選人、陳姓理事長、蔡姓理事後，認均涉犯違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，犯嫌重大，且有串證之虞，2日晚間向法院聲請羈押禁見，鍾姓男子訊後諭知交保3萬元。