聽新聞
0:00 / 0:00

屏東里長候選人送肉粽、提杯涉賄選 屏檢聲押

中央社／ 屏東縣3日電

屏東縣潮州鎮四春里潘姓里長候選人等4人涉賄選，於今年6月13日，向選民發放價值共新台幣500元以上肉粽及提杯。屏東地檢署昨天發動搜索，晚間聲押潘男等3人。

屏檢追查，潮州鎮四春里潘姓候選人兼萬眾慈善會總幹事、萬眾慈善會陳姓理事長、蔡姓理事及鍾姓男子等4人，今年6月13日以萬眾慈善會活動名義，向選民發放價值共500元以上的肉粽及提杯。

屏檢昨天指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊、屏東縣政府警察局潮州分局、法務部調查局屏東縣調查站，發動搜索5處，傳訊選民及相關證人11人，取得相關具體事證，並扣得提杯20個。

屏檢表示，檢察官於訊問被告潘姓候選人、陳姓理事長、蔡姓理事後，認均涉犯違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，犯嫌重大，且有串證之虞，2日晚間向法院聲請羈押禁見，鍾姓男子訊後諭知交保3萬元。

送肉粽 賄選 屏東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東里長參選人疑涉送白米買票 檢方逮捕聲押禁見

每票1千元！嘉義市首件議員賄選案 7旬婦裁定羈押禁見

士林神農宮董事長何逸松涉賄選 檢方認他「幕後金主」…聲押禁見

影／雲林縣議員參選人涉送生育禮金 檢警搜出近300萬現金今羈押禁見

相關新聞

新北30多層樓高建築工地 昨深夜19層冒出濃煙火光 64車104人搶救中

新北市新店區一處建築工地於昨深夜驚傳火警，現場高樓層竄出大量火煙。新北市政府消防局獲報後第一時間動員大批人車趕赴救援，現場未造成人員受困，火勢亦已獲得有效控制，無擴大延燒之虞。

「假民調」貼文者遭查獲 桃檢釐清是否冒用信民協會名義

曾姓男子昨天上午在Threads發文接獲「信民民調」電話，質疑訪問內容偏向特定候選人，貼文曝光不久便隱藏帳號；法務部調查局午後循線查出家住桃園的曾姓脆友，並在深夜送到桃園地檢署複訊，檢方今天將釐清電話是否確實存在，相關真偽仍待釐清。

加碼「生育禮金」 雲縣議員參選人涉賄遭押

雲林、嘉義市接連傳出議員選舉賄選案。雲林縣第五選區蔡姓議員參選人疑藉發放新生兒生育禮金，每戶加碼兩千元，檢警查扣二九○萬元現金及紅包袋，傳喚廿五戶新生兒家屬後，認定有十七戶收受禮金，昨遭法院裁定羈押禁見，蔡男哥哥則以六十萬元交保；嘉義市也傳出首件議員賄選案，七十二歲陳賴姓婦人疑以每票一千元買票，前晚遭法院裁定羈押禁見。

議價爭議 公平會罰全聯2千萬遭撤銷

全聯二○二二年有條件併購大潤發，因未履行公平會要求的「最惠客戶政策」，被檢舉促銷檔期大幅降價販售，讓供貨商自行吸收價差，遭公平交易委員會重罰兩千萬元。全聯不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為，全聯沒有利用交易上的優勢地位，強迫供貨商接受更有利或同等條件，判全聯勝訴，原處分撤銷。

茶園演戲騙永豐餘簽約 苦茶油業者洗產地遭訴

台北地檢署偵辦致癌苦茶油案，查出「威加國際」業務部經理陳鐘秀惠，為降低旗下「高仰三苦茶油」成本，涉與原料供應商陳沅農聯手，將大陸低價苦茶籽或製作出的苦茶油「洗產地」，再偽冒為台灣生產販售，矇騙消費者和製油業者，牟利近兩千萬元，昨依詐欺取財及商品虛偽標記罪起訴兩人，建請法院從重量刑，宣告沒收犯罪所得。

九州博弈案 陳政谷重判

九州博弈集團經營賭博網站不法所得逾三百億元，台中地院昨依組織等罪判總裁陳政谷十一年八月、幹部徐培菁判刑七年、前電視台記者史鎮康判刑五年，全案四十五名被告罰金刑累積達五點七億元；關鍵前警政監林明佐被控貪汙六千多萬元，林住院中未到庭辯論，何時審結仍未知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。