屏東里長參選人發放禮品價值超過500元 涉犯賄選罪檢方聲押

屏東縣潮州鎮四春里長參選人潘建邦等4人，6月13日以萬眾慈善會活動名義向選民發放肉粽及提杯，價值共500元以上，屏東地檢察署今天指揮警調發動搜索，取得相關事證物證，訊後認為潘建邦等3人涉犯選罷法投票行賄罪，犯嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

屏東地檢署調查，屏東縣潮州鎮四春里長參選人潘建邦兼萬眾慈善會總幹事，及萬眾慈善會陳姓理事長、蔡姓理事及鍾姓男子4人，6月13日以萬眾慈善會活動名義向選民發放肉粽及提杯，價值共500元以上，今發動搜索5處，傳訊選民及相關證人11人，取得相關具體事證並扣得提杯20個。

檢察官問訊後，認為潘嫌、陳嫌、蔡嫌涉犯違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，犯嫌重大且有串證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見，鍾男訊後諭知3萬元交保。據地方人士透露，潘建邦具有統促黨地方幹部身分。