聽新聞
0:00 / 0:00
屏東里長參選人發放禮品價值超過500元 涉犯賄選罪檢方聲押
屏東縣潮州鎮四春里長參選人潘建邦等4人，6月13日以萬眾慈善會活動名義向選民發放肉粽及提杯，價值共500元以上，屏東地檢察署今天指揮警調發動搜索，取得相關事證物證，訊後認為潘建邦等3人涉犯選罷法投票行賄罪，犯嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。
屏東地檢署調查，屏東縣潮州鎮四春里長參選人潘建邦兼萬眾慈善會總幹事，及萬眾慈善會陳姓理事長、蔡姓理事及鍾姓男子4人，6月13日以萬眾慈善會活動名義向選民發放肉粽及提杯，價值共500元以上，今發動搜索5處，傳訊選民及相關證人11人，取得相關具體事證並扣得提杯20個。
檢察官問訊後，認為潘嫌、陳嫌、蔡嫌涉犯違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，犯嫌重大且有串證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見，鍾男訊後諭知3萬元交保。據地方人士透露，潘建邦具有統促黨地方幹部身分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。