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九州博弈案 陳政谷重判

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

九州博弈集團經營賭博網站不法所得逾三百億元，台中地院昨依組織等罪判總裁陳政谷十一年八月、幹部徐培菁判刑七年、前電視台記者史鎮康判刑五年，全案四十五名被告罰金刑累積達五點七億元；關鍵前警政監林明佐被控貪汙六千多萬元，林住院中未到庭辯論，何時審結仍未知。

林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤住院中，全案僅剩他一人未到庭辯論，何時能審結、宣判仍未可知。中院表示持續定期函詢義大醫院其身體狀況，擇期另行審判。林明佐僅坦承名下二一七七萬元，涉犯貪汙公務員財產來源不明罪，其餘「一概不認罪」。中院認定陳政谷、徐培菁構成行賄，恐影響未來林男被控收賄事實。

檢方指控，陳政谷為九州集團總裁，與「最美女董座」徐培菁、史鎮康等幹部，經營管理LEO、THA、KUBET等線上賭博網站平台，利用旗下多間公司、第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款與洗錢高達四百卅八億元。

檢方偵辦過程，驚見時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，林明佐還與徐培菁交往同居，甚至利用大隊長身分得知檢察官追查九州情資、偵辦方向，洩密給集團成員並收賄。

台中地院昨依主持犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判陳政谷十一年八月，併科罰金九千萬元；依操縱或指揮犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判徐培菁七年，併科罰金一千兩百萬元；依操縱或指揮犯罪組織罪判史鎮康五年，併科罰金一千萬元。

陳政谷 博弈 林明佐

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