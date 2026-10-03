茶園演戲騙永豐餘簽約 苦茶油業者洗產地遭訴

台北地檢署偵辦致癌苦茶油案，查出「威加國際」業務部經理陳鐘秀惠，為降低旗下「高仰三苦茶油」成本，涉與原料供應商陳沅農聯手，將大陸低價苦茶籽或製作出的苦茶油「洗產地」，再偽冒為台灣生產販售，矇騙消費者和製油業者，牟利近兩千萬元，昨依詐欺取財及商品虛偽標記罪起訴兩人，建請法院從重量刑，宣告沒收犯罪所得。

今年七月食藥署接獲永豐餘生技通報，產品「在地金花小菓苦茶油」經送驗，檢出一級致癌物苯駢芘達每公斤二點九微克，超過法定限量每公斤二點零微克標準，追查發現油品是威加供應，交由源春製油廠加工、亞世家分裝，通報檢方偵辦。

檢調查出，陳鐘秀惠負責威加旗下「高仰三苦茶油」的生產與採購，對外標榜原料為「百分百台灣原生苦茶籽」，事實上則為降低成本，與陳沅農聯手以低價大陸產苦茶籽混充。

二○二三至二○二四年，陳鐘秀惠向源春製油廠自行購入、或委託源春生產大陸苦茶籽製造的苦茶油，交由不知情的亞世家公司裝瓶並貼「百分百台灣原生苦茶籽」不實標籤販售，金額達六九○萬餘元。

二○二五至二○二六年，陳鐘秀惠又以相同手法與陳沅農共謀，混充製造產地不實的苦茶油，對外銷售金額達六七二萬餘元，兩者合計一三六二萬餘元。