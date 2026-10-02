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台東里長參選人疑涉送白米買票 檢方逮捕聲押禁見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣地方選舉開跑，地檢署接獲檢舉，指台東市某里長參選人涉嫌向具有投票權的選民致贈白米等禮品，疑涉及選舉賄選。檢察長蕭方舟高度重視，立即指派檢察官康舒涵指揮警察局組成專案小組展開調查。

檢方指出，專案小組今天清晨持地方法院核發的搜索票，前往相關處所依法搜索，查扣疑似涉案的白米禮盒等相關證物，同時通知候選人及相關證人共12人到案說明，釐清白米等禮品的來源、交付對象及相關選舉行為。

經檢察官訊問後，認為該名參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，涉犯對於有投票權之人交付賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，因此今天晚間依法逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

地檢署表示，選舉是民主政治的重要基礎，任何以金錢或物品交換選票的行為，都可能觸犯刑責。依公職人員選舉罷免法規定，對有投票權之人交付賄賂，最高可處10年有期徒刑，收受賄賂的選民同樣可能涉及刑責。

檢方呼籲民眾切勿因小利觸法，若發現疑似賄選情事，應踴躍檢舉。地檢署也表示，選舉期間將持續積極查緝賄選案件，採取嚴查、速辦方式，維護選舉公平及乾淨選風。

台東地檢署接獲檢舉，指台東市某里長參選人涉嫌以白米等禮品向有投票權選民買票，檢警今天清晨持搜索票搜索，查扣白米禮盒等相關證物。圖／台東地檢署提供
台東地檢署接獲檢舉，指台東市某里長參選人涉嫌以白米等禮品向有投票權選民買票，檢警今天清晨持搜索票搜索，查扣白米禮盒等相關證物。圖／台東地檢署提供

白米 里長 2026九合一選舉 台東縣選舉 賄選

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