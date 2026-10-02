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雲林議員參選人發生育獎勵金涉賄選遭押 民進黨部、家屬開記者會叫屈

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣議員第五選區民進黨提名蔡姓參選人，疑以加碼發放生育津貼之名，在選區內發放生育獎勵禮金，今天被羈押禁見，民進黨雲林縣黨部主委江宗保及蔡的家人今晚召開記者會說明，蔡的家人也為蔡叫屈，希望司法單位早日查明，還給他們清白。被羈押的蔡姓參選人也將於下周一提抗告。

江宗保指出，蔡姓參選人的哥哥是現任雲林縣議員，鑑於地方少子化危機，早在4年前當選議員就支持中央、地方的生育補助，才在公所發放生育補助時，自掏腰包加碼發放2000元禮金，4年來從不中斷，並非選舉到才發送禮金，這都有證可查，希望司法單位早日查明，還給當事人公道。

蔡姓參選人的姊姊也指出，自從二弟當選議員，可說一人當選全家服務，由於議員事務繁忙，平時除了助理，家人也都會幫忙括跑攤服務或參加活動，三弟也不例外，家人也都很支持二弟加碼發送生育獎的作法，這次三弟例行性，代為發送生育獎勵，沒想到竟吃上官司，實在很委屈，希望司法單位盡速查明，還給他們清白。

雲林縣第五選區蔡姓議員參選人疑以加碼生育津貼之名發放現金涉賄選，檢方獲報偵辦，昨天帶回蔡姓參選人和其胞兄、現任蔡姓議員等27人，諭令蔡姓議員60萬元交保，蔡姓參選人被以勾串理由聲押禁見獲准。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保（左）今晚和蔡姓議員參選人的家人開記者會，說明官司案，並希望司法單位早日查明，還予清白。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部主委江宗保（左）今晚和蔡姓議員參選人的家人開記者會，說明官司案，並希望司法單位早日查明，還予清白。記者蔡維斌／攝影

記者會 2026九合一選舉 雲林縣選舉 民進黨 賄選 生育補助

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