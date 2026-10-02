雲林議員參選人遭指涉賄遭羈押 家屬擬提抗告

蔡姓雲林縣議員參選人遭指涉賄遭羈押，參選人家人今天表示，希望司法還清白，律師預計5日提抗告。

蔡姓參選人遭指以加碼生育津貼名義發放現金涉賄選，台灣雲林地方檢察署獲報偵辦，昨天帶回蔡姓參選人和胞兄、現任蔡姓雲林縣議員等27人到案說明，部分證人坦承收到鄉公所發放育兒津貼新台幣2萬元，也收到蔡姓參選人的2000元禮金。

檢方諭令蔡姓議員60萬元交保，而蔡姓參選人有勾串共犯、證人之虞，向台灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

民主進步黨雲林縣黨部主任委員江宗保晚間舉行記者會表示，蔡姓議員4年前當選後，推動鼓勵生育政策，自掏腰包加碼發放生育津貼，絕非為選舉才發現金，希望司法盡快查清案情，還當事人公道。

蔡姓議員家人說，蔡姓議員當選後，1人當選、全家服務，都會幫蔡姓議員跑行程或在服務處接待選民，卻由於個人加碼發生育津貼遭約談，希望司法釐清真相還清白。