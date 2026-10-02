新竹棒球場高檢署駁回再議 林智堅不起訴確定

新竹地檢署偵辦新竹市立棒球場工程案，今年8月間認定前新竹市長被控圖利罪罪嫌不足，予不起訴處分。竹檢依職權提起再議。台灣高檢署今天駁回再議，林智堅不起訴確定。

新竹地檢署偵辦新竹市立棒球場工程案，查出營造、監造公司4人涉在施工日誌及監造紀錄登載不實，涉犯行使業務上登載不實文書罪，予緩起訴處分，並命4人收到執行緩起訴處分命令通知書後2個月內，各向公庫支付新台幣4萬元。

至於林智堅被控涉圖利部分，檢方認為，棒球場工程雖多次追加預算，各次契約變更都未違反政府採購法相關規定，而經通訊監察、金流比對、搜索及帳務分析，未發現林智堅或其他竹市府人員與營造、監造公司間有不法金流、收賄或圖利事證，予不起訴處分。