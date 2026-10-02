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包庇無照違規！桃園市交通大隊曾姓警員開假單放水 一審判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市交通警察大隊曾姓警員於2022年間，在中壢地區執行勤務時，明知攔查的汽機車駕駛或是遭吊銷或註銷駕照，竟改開罰則較輕的罰單，讓駕駛們少繳逾2.4萬元罰鍰，桃園地方法院審結，依3次貪汙的圖利罪判應執行2年、褫奪公權2年，緩刑3年，支付公庫5萬元，可上訴。

犯罪事實指出，曾姓員警自2020年9月28日至2026年2月5日間任職桃園市警局交通大隊警員，負責綜理所屬業務及執行警察職權，依法具有法定職務權。依道路交通相關規定，員警查獲交通違規，如無情節輕微、適合勸導免予舉發的情形，即應依法舉發並填製交通違規通知單。

曾員於2022年2月27日晚間攔查違停的葉姓駕駛時，未對被吊銷駕照的葉男開罰，卻對黃姓女乘客開立禁止臨停300元罰單，讓葉男獲得9000元不法利益；同年3月29日下午，攔查同樣違停的陳姓駕駛時，又未依規定舉發陳男無照駕駛，而是對呂姓女乘客開出600元禁止臨停罰單，讓陳男減免9000元罰鍰；同年8月14日晚間，攔查已被吊銷駕照卻騎車逆向行駛的梁男，只開900元逆向行駛罰單，未舉發梁無照違規，讓梁男少繳6000元罰鍰。

法院審理時，曾員對犯罪事實坦承不諱，供述與梁男、葉男、陳男及黃女等人證述相符，另有密錄器譯文、畫面截圖、勤務分配表、員警工作紀錄簿、交通違規資料及相關裁決資料等證據佐證。法院因此認定他的自白與事實相符，犯罪事證明確。

法院認定，曾員3次行為均涉及貪汙治罪條例第6條第1項第4款的公務員對主管事務圖利罪，以及刑法第216條、第213條的行使公務員登載不實文書罪，且貪汙罪法定最低刑度5年以上徒刑。

但法院認為，曾員3次犯行所得分別為6000元、9300元及9300元，均未超過5萬元，且他的行為主要是明知駕駛違反交通法規仍未完整舉發，認為犯罪情節相較於將犯罪所得自行中飽私囊的貪瀆案件尚屬輕微，因此依法減刑。

法院指出，曾員審理時坦承犯行並知所悔悟，歷任警職期間執行勤務尚稱勤勉，曾獲嘉獎、記功等獎勵；而且本案沒有證據顯示他收受賄賂或取得個人利益，與長期利用職務營私舞弊的典型貪瀆犯罪有所不同。

法院審酌，曾員身為交通大隊警員，本應遵守法令執行交通稽查勤務，卻為讓3名駕駛取得利益而漏未開立部分舉發通知單，使違規駕駛免於原本應接受的行政裁罰，也讓國家失去追究違規及徵收罰鍰的機會，並影響交通違規裁罰制度的正確性。法院考量其坦承犯行、前科素行、智識程度、職業、家庭及經濟生活等情狀後，分別判處3罪各有期徒刑1年8月、褫奪公權2年。

桃市交通警察大隊曾姓警員涉嫌於2022年間，三度對無照或遭吊銷、吊扣的駕駛放水，開立罰則較輕的罰單，桃園地院依3次貪汙的圖利罪將他判處應執行2年，褫奪公權2年、緩刑3年，支付公庫5萬元，可上訴。聯合報系資料照
桃市交通警察大隊曾姓警員涉嫌於2022年間，三度對無照或遭吊銷、吊扣的駕駛放水，開立罰則較輕的罰單，桃園地院依3次貪汙的圖利罪將他判處應執行2年，褫奪公權2年、緩刑3年，支付公庫5萬元，可上訴。聯合報系資料照

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