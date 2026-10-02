男涉下注選舉賭盤 支付公庫10萬元南檢緩起訴

郭姓男子涉透過網路連線到境外去中心化預測平台，以虛擬貨幣下注台北市長選舉賭盤，台南地檢署檢察官偵結考量郭姓男子繳回犯罪所得予緩起訴，須向公庫支付新台幣10萬元。

台灣台南地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官指揮台南市政府警察局刑事警察大隊偵辦網路選舉賭盤案，發現境外去中心化預測平台Polymarket開設「2026年台灣地方選舉：各區域縣市首長優勝者」賭盤，提供以虛擬貨幣下注。

南檢說，經檢警透過嚴密幣流分析，查獲郭姓男子涉下注特定參選人是否會贏得台北市長選舉賭盤，經調查認涉犯公職人員選舉罷免法以網際網路方式進行選舉賭博等罪嫌，審酌郭姓男子坦認犯行深表悔意，於偵查中繳回犯罪所得，予緩起訴處分，並命向公庫支付10萬元。

南檢表示，檢方日前另獲報台南山上區明和里某里長參選人涉與某宮廟壇主共謀，以提供廟會桌次免費招待餐宴方式，行賄多名具投票權宋江陣成員，經傳訊2名被告及相關人員到案調查，認里長參選人與宮廟壇主涉犯選罷法投票行賄罪嫌，分別諭知以5萬元、3萬元交保。