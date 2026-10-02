九州博弈集團太龐大...法院一口氣判45名被告 罰金刑加總高達5.7億

台中地院審理九州博弈案，今依組織、貪汙及洗錢等罪，宣判被告多達45人，包括35名自然人、10名公司法人，除九州總裁陳政谷遭判11年8月、併科罰金9000萬元，最美女董座徐培菁判7年、併科罰金1200萬元，相關自然人、公司法人等，其罰金刑部分加總一共高達5億7935萬元，

台中地院依主持犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判陳政谷8年6月、5年2月，應執行11年8月，併科罰金9000萬元，褫奪公權5年，依操縱或指揮犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判徐培菁4年6月、4年6月，應執行7年，併科罰金1200萬元，褫奪公權4年。

前電視台記者史鎮康犯操縱或指揮犯罪組織罪判5年，併科罰金1000萬元，其餘32人犯組織、洗錢等罪，各判5月至5年8月不等。

因合議庭就被告大多宣告併科罰金，其中35名自然人併科罰金共2億4435萬元，其餘翔谷、歐博森、葳群、剛谷、壹壹柒柒、捌捌玖玖、新鑫、采呈、東揮，及成固等10名公司法人，判處罰金刑一共3億3500萬元，全部加總罰金刑高達5億7935萬元。

中院指出，九州賭博集團是經營管理LEO、THA、KUBET 等線上賭博網站平台的集團，以洗錢為手段而具持續性、牟利性、結構性的犯罪組織，陳政谷為九州總裁並以南屯區龍富路私人會所為據點，參與九州集團犯罪組織有22人。

九州長期經營賭博網站，提供台灣、中國大陸、越南、菲律賓、印尼等地賭客網路賭博，集團旗下有翔谷、歐博森、葳群、剛谷、壹壹柒柒、捌捌玖玖、新鑫、采呈、東揮，及成固等10間公司負責洗錢，並以剛谷開發的第三方支付「OnePaid」萬付通串接金流。

中院也認定，陳政谷、徐培菁為使九州涉刑事案件受庇護，行賄時任台中市刑大大隊長林明佐，徐女交付林20萬元現金、無償提供租賃小客車、套房，相當租金66萬2000元，陳為答謝林提供偵查秘密，請徐轉交他價值不菲洋酒、高級普洱茶，陳也和林期約使用120萬元紅外線機。

中院說，陳政谷等人組織規模龐大，犯罪金額甚巨，嚴重破壞洗錢防制金融秩序，陳、徐還行賄林明佐，致使林為違背職務之洩密等行為，嚴重危害檢警偵查行動，其等遭搜索還大規模滅證、飾詞狡辯，分別量刑。

中院也說，剛谷、壹壹柒柒公司不法所得分別為316億9044萬元、12億9950萬元，依法宣告沒收。

台中地院今依主持犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判九州集團總裁陳政谷8年6月、5年2月，應執行11年8月，併科罰金9000萬元，褫奪公權5年。聯合報系資料照