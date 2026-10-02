皮夾內有現金撿回家 二男侵占遺失物均被罰款

彰化縣邱姓男子拾獲袋子，接到警方通知才拿到分駐所；賴姓男子拾獲皮夾據為己有。彰化地方法院審結，均依侵占遺失物罪判處邱男罰金3千元，賴男罰金6千元。可上訴。

判決書表示，邱男今年3月晚間在某食品五金百貨行前撿獲一個黑色袋子，直接帶回家，失主阮姓越南籍移工找不到袋子而報警，警方調閱監視錄影畫面發現邱男涉有重嫌。邱男辯稱，拾獲袋子時已晚上10點多，他要回家吃藥，沒即時送到警局。

法官認為，邱男拾獲袋子的地方與分駐所相距400公尺，在同一條路上，騎機車僅需2分鐘，又查出拾獲袋子時間為晚上8點半，邱男雖辯稱撿袋子是為了送到警局避免失主找不到，卻逕自將袋子帶回家中，經警方通知於翌日送回，且阮姓移工檢視袋中財物減少。顯見邱男有侵占的犯意及行為。

賴男去年10月騎機車到某洗衣店，看到桌上有一個皮夾，撿拾後攜離而侵占入己。謝姓失主回來尋找未獲而報警，警方調閱路口監視畫面發現賴男涉有重嫌。賴男對犯行坦承不諱。

彰化地院審酌，邱男到案後否認犯行的犯後態度，未與阮姓移工達成和解，並斟酌前科素行，兼衡智識程度及家境貧寒一切情狀，量處如主文所示之刑。賴男未與謝姓失主達成和解，兼衡智職程度，家庭生活等一切情狀，量處如主文所示之刑。