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九州博弈案不法所得329億！重判理由曝 法院：遭搜索大規模滅證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈案，起訴外號「百億總裁」陳政谷、最美女董座徐培菁等涉洗錢438億元，台中地院今依組織、貪汙行賄等罪，判陳、徐各11年8月、7年，其餘32人2月至5年8月不等，10間公司判罰金1000至8000萬元，認定洗錢等不法所得高達329億8944萬元，宣告沒收，可上訴。

台中地院指出，九州賭博集團是經營管理LEO、THA、KUBET 等線上賭博網站平台的集團，以洗錢為手段而具持續性、牟利性、結構性的犯罪組織，陳政谷為九州總裁並以南屯區龍富路私人會所為據點，參與九州集團犯罪組織有22人。

九州長期經營賭博網站，提供台灣、中國大陸、越南、菲律賓、印尼等地賭客網路賭博，集團旗下有翔谷、歐博森、葳群、剛谷、壹壹柒柒、捌捌玖玖、新鑫、采呈、東揮，及成固等10間公司負責洗錢，並以剛谷開發的第三方支付「OnePaid」萬付通串接金流。

中院也認定，陳政谷、徐培菁為使九州涉刑事案件受庇護，行賄時任台中市刑大大隊長林明佐，徐女交付林20萬元現金、無償提供租賃小客車、套房，相當租金66萬2000元，陳為答謝林提供偵查秘密，請徐轉交他價值不菲洋酒、高級普洱茶，陳也和林期約使用120萬元紅外線機。

中院說，陳政谷等人組織規模龐大，犯罪金額甚巨，嚴重破壞洗錢防制金融秩序，陳、徐還行賄林明佐，致使林為違背職務之洩密等行為，嚴重危害檢警偵查行動，其等遭搜索還大規模滅證、飾詞狡辯，分別量刑。

中院也說，剛谷、壹壹柒柒公司不法所得分別為316億9044萬元、12億9950萬元，依法宣告沒收。

台中地院今依組織、貪汙行賄等罪，重判九州總裁陳政谷11年8月。聯合報系資料照
台中地院今依組織、貪汙行賄等罪，重判九州總裁陳政谷11年8月。聯合報系資料照

博弈 規模 陳政谷

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