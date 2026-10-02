法院訴訟量翻倍 談判專家劉必榮教調委「給對方一個下台階」

訴訟案件逐年攀升，民事調解制度為法院紓緩訟源管道之一，為提升民事調解委員專業素養，司法院除先前在台北、台中地院舉辦民事調解業務分區講習外，今日也移師高雄，並邀請談判專家、東吳大學政治學系劉必榮教授擔任講座，為各法院調解委員講授專業談判理論與調解實務技巧，劉指適時提供讓步方「下台階」，是和解契機。

劉必榮為美國維吉尼亞大學國際政治博士，專長領域為談判理論、小國外交政策、國際政治、國際衝突，著有「劉必榮談判精華課」、「學會溝通：創造雙贏的協調技巧」、「生活談判」，著作等身。

司法院統計，各地方法院辦理一般民事調解事件（不含家事），新收件數從2017年10萬3232件增加至2025年的20萬4438件，成長近1倍；終結件數也從2017年10萬2728件，逐年增加至2025年的20萬5657件，成長超過1倍。高等法院民事移付調解的新收件數從2017年890件，增加至2025年的5293件，成長近6倍；終結件數從2017年的875件，增加至2025年的5324件，成長逾6倍。

在調解成果方面，地方法院調解成立件數由2017年的4萬2276件，逐年增加至2025年的9萬4343件；高等法院受理移付調解事件的成立件數，從2017年的735件，增加至2025年的4067件。另，最高法院自2021年3月啟動移付調解程序以來，調解成立件數也逐年攀升，累積至今年6月止，已有183件。

劉必榮指出，處理衝突須先理解「三角形結構」，精準判別「資源與位子」、「態度」及「行為」中何者為引爆點與延燒點。在安撫當事人情緒時，調解委員應關注當事人是否被理解、接納、獲取自主權與地位認可，以及能否實現自我等五個核心關切，只有釐清情緒來源，才能對症下藥，穩定談判局面。

針對解決衝突的途徑，劉分析「力」、「理」、「利」、「情」4種方式，強調透過談判尋求「利」的成本較低，是最具效益的選擇。優秀的調解人須具備「身分」，以師出有名，並掌握「籌碼」發揮影響力，適時提供「下台階」為讓步方保住面子。此外，調解人應精準掌握介入時機，在雙方陷入僵局時切入，必要時也可適度調整雙方權力態勢僵局，促使強勢方認知達成協議的必要，開啟和解契機。

劉必榮分析，實務操作上，調解介入可分為傳達訊息、提供選擇與幫助選擇。調解委員可運用過往案例進行「下錨」，協助當事人看清真實環境與自身真正利益。面對雙方重疊利益極少的情況，調解委員應主導「切割與議題交換」，運用「求異」思維，將價格、數量、時間等不同元素解構，以己方可讓步的事項（give）換取對方必須取得事項（must），藉以換取對方讓步，並透過導入「時間」或「價值」等第三元素，引導當事人跳脫「非黑即白」的二元偏誤，在灰階中創造雙贏的談判空間。

劉提醒，成功的協議必須在「力（實力）」、「理（法理）」、「利（利益）」3點間取得平衡，同時協助當事人克服公平、敵對、認知、讓步與面子等心理障礙，調解的成果才能長久穩固。

司法院民事廳長林俊廷則感謝調解委員們長久以來的辛勞與無私貢獻，也提醒調委要遵守調解委員倫理規範，以保護民眾以及自身權益。