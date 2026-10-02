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每桌8000元感恩餐會涉賄？綠營斗六市長參選人尹令瑛告現任市長林聖爵

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣民進黨斗六市長參選人尹令瑛今天下午到雲林地檢署按鈴控告現任斗六市長林聖爵，指控林涉嫌規避政府採購法，以辦理感恩餐會之名為特定人助選，疑涉違反政府採購法及選罷法，她並檢具餐會的影片，片中林市長自稱餐會每桌八千元，參加者均為鄰里長和市民代表，是否有為特定人助選，遞狀請檢察官查辦。

雲林地檢署受理後已分案，由檢察官指揮雲林調查站進行蒐證調查。林聖爵也回應指出，政治競爭可以有不同立場，但不應靠剪接、帶風向。他強調，自己接受市民監督，也接受市民檢驗施政，呼籲回到事實來評斷，拒絕人格抹黑。

斗六市長參選人尹令瑛今天在縣議員參選人廖郁賢陪同下按鈴申告，尹指出，林聖爵身為斗六市長理應行政中立，但最近接連以感恩或觀光之名，辦理各種旅遊及餐會活動，其中有一場大型餐宴邀集鄰里長及市民代表，其中是否有特定候選人到場，或喊口號助選等對價關係，引人質疑，有待進一步追查。

此外，她說，依政府採購法規定，公告150萬元以下可以不必公開招標，林市長辦理感恩餐宴原無可厚非，但從其餐宴支出從120萬元又續加至149萬元，化整為零，顯有規避採購法之嫌，因此，她今天按鈴控告林聖爵涉嫌違反政府採購法及選罷法。

據尹令瑛所指控在斗六市公所斗六廳舉辦的「全鵝宴」影片，參加的人為斗六里鄰長、斗六市民代表會等共約兩百多人，畫面也有出現參選人，市長林聖爵在宴上除介紹料理菜名，還稱一桌約8千元。

針對尹令瑛指控，斗六市公所下午也說明，指該餐宴分別是在八月二日及九日鄰長研習會所舉辦，至於是否涉及賄選，應回到活動實際內容、是否有要求支持特定候選人及和投票行為之間的對價關係等具體事證，不應直接貼上「賄選」標籤。

至於採購法，所指120萬預算後續擴充29萬元，是另一個還沒有辦理的活動，且該活動案也還沒有決標，對方不應把還沒辦的活動與鄰長研習活動不同的兩件事混為一談，又進一步指控賄選。公所強調整個採購依法辦理均可公開接受檢驗。

雲林縣民進黨斗六市長參選人尹令瑛（左）今天在縣議員參選人廖郁賢陪同下，按鈴控告現任斗六市長林聖爵涉嫌違反選罷法和政府採購法。記者蔡維斌／攝影
雲林縣民進黨斗六市長參選人尹令瑛（左）今天在縣議員參選人廖郁賢陪同下，按鈴控告現任斗六市長林聖爵涉嫌違反選罷法和政府採購法。記者蔡維斌／攝影

雲林縣民進黨斗六市長參選人尹令瑛（左）今天在縣議員參選人廖郁賢陪同下，按鈴控告現任斗六市長林聖爵涉嫌違反選罷法和政府採購法。記者蔡維斌／攝影
雲林縣民進黨斗六市長參選人尹令瑛（左）今天在縣議員參選人廖郁賢陪同下，按鈴控告現任斗六市長林聖爵涉嫌違反選罷法和政府採購法。記者蔡維斌／攝影

斗六市長林聖爵今天馬上發出梗圖回應對方的指控。圖／斗六市公所提供
斗六市長林聖爵今天馬上發出梗圖回應對方的指控。圖／斗六市公所提供

2026九合一選舉 雲林縣選舉 林聖爵 尹令瑛 斗六

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