國道毒駕拒繳9萬罰鍰房子沒了 台南分署跨縣市出招拍賣他板橋公寓清償

37歲何姓男子9年前駕駛轎車經國道一號南下295公里下營系統路段附近，經國道四隊攔查測試檢定有吸食毒品，遭台南市交通局裁罰9萬元，行政執行署台南分署發現他在新北市板橋區有一戶4樓公寓持分，經新北地院拍賣後，全部清償完畢。

台南分署表示，2022年1月間收案後，執行人員調查發現他有存款可供執行，核發執行命令扣押其存款，僅扣得804元，解繳交通局收取。又執行人員發現他有薪資債權可供執行，再核發執行命令扣押薪資，惟公司回覆已離職。

執行人員鍥而不捨查得他於新北市板橋區有一戶4樓公寓持分，囑託新北分署進行查封拍賣，其間他雖自行清償1萬4千元後，即未再清償。後因他名下持分公寓遭新北地院拍賣，新北分署將案件移併新北地院合併拍賣後，全部清償完畢。