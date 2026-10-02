台南抓選舉賭盤、廟宴賄選！里長候選人交保 網路賭盤主緩起訴

台南地檢署據報，台南山上區明和里某里長候選人涉與當地宮廟許姓壇主，提供廟會桌次免費招待餐宴，行賄具投票權多名宋江陣成員，昨傳訊候選人、許等人，訊後2人分別以5萬、3萬交保。另查獲郭姓男子涉網路選舉賭盤，他坦認犯行且繳回犯罪所得，檢方偵結後予以緩起訴，並命郭向公庫支付10萬元。

檢方指出，主任檢察官黃淑妤、檢察官陳琨智，指揮台南市刑大偵辦網路選舉賭盤案件，循線查獲郭涉參與透過網際網路連線至境外去中心化預測平台：「Polymarket」，在平台上所開設以「2026年台灣地方選舉：各區域縣市首長優勝者」為標的，就九合一地方選舉，提供以虛擬貨幣下注，特定候選人「是否會贏得下屆台北市長選舉？」選舉賭盤。

案經檢警透過嚴密幣流分析後，日前查獲郭到案，經調查後，認他涉犯公職人員選舉罷免法中以網際網路方式進行選舉賭博等罪嫌。

檢察官審酌他犯後坦認犯行，深表悔意，並於偵查中繳回犯罪所得等情，上月底偵查終結，予以緩起訴處分，並命他向公庫支付10萬元，以資警惕。

除此之外，南檢日前獲報山上區明和里某里長候選人，涉嫌與當地宮廟許姓壇主共謀，以提供廟會桌次免費招待餐宴方式，行賄當地具有投票權多名宋江陣成員。

檢方表示，主任檢察官錢鴻明、檢察官廖羽羚昨指揮新化警分局，傳訊候選人、許及相關人員到案調查，經檢察官訊問後，認候選人與許均涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄罪嫌，犯嫌重大，然尚無羈押必要，分別以5萬、3萬元交保候傳。