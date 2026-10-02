快訊

師生戀？網瘋傳男偶像交往未成年少女 深夜私約親密照曝光

亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳

聽新聞
0:00 / 0:00

台南抓選舉賭盤、廟宴賄選！里長候選人交保 網路賭盤主緩起訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署據報，台南山上區明和里某里長候選人涉與當地宮廟許姓壇主，提供廟會桌次免費招待餐宴，行賄具投票權多名宋江陣成員，昨傳訊候選人、許等人，訊後2人分別以5萬、3萬交保。另查獲郭姓男子涉網路選舉賭盤，他坦認犯行且繳回犯罪所得，檢方偵結後予以緩起訴，並命郭向公庫支付10萬元。

檢方指出，主任檢察官黃淑妤、檢察官陳琨智，指揮台南市刑大偵辦網路選舉賭盤案件，循線查獲郭涉參與透過網際網路連線至境外去中心化預測平台：「Polymarket」，在平台上所開設以「2026年台灣地方選舉：各區域縣市首長優勝者」為標的，就九合一地方選舉，提供以虛擬貨幣下注，特定候選人「是否會贏得下屆台北市長選舉？」選舉賭盤。

案經檢警透過嚴密幣流分析後，日前查獲郭到案，經調查後，認他涉犯公職人員選舉罷免法中以網際網路方式進行選舉賭博等罪嫌。

檢察官審酌他犯後坦認犯行，深表悔意，並於偵查中繳回犯罪所得等情，上月底偵查終結，予以緩起訴處分，並命他向公庫支付10萬元，以資警惕。

除此之外，南檢日前獲報山上區明和里某里長候選人，涉嫌與當地宮廟許姓壇主共謀，以提供廟會桌次免費招待餐宴方式，行賄當地具有投票權多名宋江陣成員。

檢方表示，主任檢察官錢鴻明、檢察官廖羽羚昨指揮新化警分局，傳訊候選人、許及相關人員到案調查，經檢察官訊問後，認候選人與許均涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄罪嫌，犯嫌重大，然尚無羈押必要，分別以5萬、3萬元交保候傳。

台南地檢署指出，新興選舉賭盤透過操控賠率，扭曲選民意向，深切危害選舉程序公正性；另候選人以招待餐宴方式作為對價，企圖影響有投票權人投票意向，也涉及<a href='/search/tagging/2/賄選' rel='賄選' data-rel='/2/103698' class='tag'><strong>賄選</strong></a>犯行，均將嚴加查緝。聯合報系資料照
台南地檢署指出，新興選舉賭盤透過操控賠率，扭曲選民意向，深切危害選舉程序公正性；另候選人以招待餐宴方式作為對價，企圖影響有投票權人投票意向，也涉及賄選犯行，均將嚴加查緝。聯合報系資料照

交保 賭盤 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

網路下注縣市長選舉勝負 南投地檢署法辦賭客

士林神農宮董事長何逸松涉賄選 檢方認他「幕後金主」…聲押禁見

涉現金賄選 花蓮梁姓鄉代參選人和吳姓樁腳收押禁見

每票1千元！嘉義市首件議員賄選案 7旬婦裁定羈押禁見

相關新聞

九州博弈宣判！百億總裁陳政谷、最美女董座徐培菁各判11年8月、7年

台中地檢署2024年偵辦九州博弈案，指控外號「百億總裁」陳政谷等涉洗錢438億元，更查出前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）涉貪，起訴多達45名被告；台中地院審理2年多，今依組織等罪判陳政谷11年8月，外號最美女董座徐培菁、前電視台記者史鎮康，各判7年、5年，可上訴。

全聯併購未履約踩紅線 遭公平會重罰2千萬…逆轉判免賠

全聯2022年7月有條件併購大潤發，被禁止採取「最惠客戶政策」，卻被檢舉在促銷檔期大幅降價販售，讓供貨商自行吸收價差，遭公平交易委員會重罰2000萬元。全聯不服裁罰，提起行政訴訟救濟；台北高等行政法院審理，日前判全聯勝訴，撤銷原處分。仍可上訴。

台中媽只顧解毒癮...害1歲女兒「毒煙吸到遲緩」犯重罪改判5年10月

台中黃姓女子常在1歲多女兒面前吸海洛因、安非他命，女童宛如長期待在毒氣室內，醫院驗出她體內毒品近乎成癮濃度，甚至造成發展遲緩；法院一審依故意對兒童傷害罪判黃2年2月，二審認為她迫使女兒吸毒煙，撤銷改依更重的以非法方法使人施用第一級毒品罪判她5年10月，仍可上訴。

台中阿伯騎機車逛新光三越…喊「尊重中國法令」 荒謬行為下場出爐

台中新光三越中港店今年7月遭1名男子騎機車從大門闖入，還在商場1樓繞行1圈，現場顧客、店家嚇到四處躲避，不少人也拍下林男荒誕行為在社群引起議論，警方獲報將林男送辦；台中地院認為，林的行為釀顧客、店家恐懼不安，依社會秩序維護法藉端滋擾公司行號裁罰他3000元，可抗告。

每桌8000元感恩餐會涉賄？綠營斗六市長參選人尹令瑛告現任市長林聖爵

雲林縣民進黨斗六市長參選人尹令瑛今天下午到雲林地檢署按鈴控告現任斗六市長林聖爵，指控林涉嫌規避政府採購法，以辦理感恩餐會之名為特定人助選，疑涉違反政府採購法及選罷法，她並檢具餐會的影片，片中林市長自稱餐會每桌八千元，參加者均為鄰里長和市民代表，是否有為特定人助選，遞狀請檢察官查辦。

國道毒駕拒繳9萬罰鍰房子沒了 台南分署跨縣市出招拍賣他板橋公寓清償

37歲何姓男子9年前駕駛轎車經國道一號南下295公里下營系統路段附近，經國道四隊攔查測試檢定有吸食毒品，遭台南市交通局裁罰9萬元，行政執行署台南分署發現他在新北市板橋區有一戶4樓公寓持分，經新北地院拍賣後，全部清償完畢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。