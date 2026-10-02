發現金、看電影、送禮盒 新北檢起訴1現任里長、2里長參選人

新北地檢署近日一口氣起訴3件里長選舉賄選案，分別是新北市中和區民有里現任里長謝清炎發百元現金、板橋區劉姓里長參選人免費招待包場看電影，以及新莊區葉姓里長參選人致贈端午節禮盒。新北檢呼籲，選舉應以政見、理念及服務爭取選民認同，任何以現金、禮品、免費招待或其他具有經濟價值的利益換取選票之行為，均可能觸法，檢方必將嚴查速辦。

起訴指出，三件里長賄選案中唯一的現任里長謝清炎為求連任，涉嫌與藍姓妻子及何姓、廖姓友人共謀，先由謝、藍2人於今年8月1至5日間，發放號碼牌給里民，作為同月20日上午在里活動中心舉辦老人共餐活動的識別證。

屆時對於活動會場中持有號碼牌者，謝男以口頭方式向在場里民表明將發放100元便當錢，同時尋求支持並高喊「凍蒜」口號。待造勢完畢，由藍女提供200張100元鈔票，供何、廖2人於活動中心門口處兌換、發放。

另外，板橋區海山里劉姓里長參選人，涉嫌與擔任行政院政務顧問的父親及杜姓女友，於今年4月29日。透過不知情的林姓中間人及某協會趙姓理事長，出面向中和環球威秀影城包下同年5月17日下午某場次的熱門電影。

之後，劉男等人藉由劉父創立、劉男擔任理事長的某慈善協會LINE群組，邀請主要為海山里民的群組成員免費看電影，當天放映前在影廳外逐一辨別取票者是否為里民，始交付每張價值約250元的電影票，劉姓父子2人並在電影放映前、後，於影廳前台發表談話尋求選民支持。

新莊區全泰里葉姓里長參選人，則涉嫌於今年端午節前夕，多次獨自或商請蔣姓共犯陪同前往里內大型社區，發放內含有保鮮膜、牙膏、醬油膏及口罩等物品，市價約631元的禮品提袋，對各社區具有投票權的管委會委員或住戶進行賄選。