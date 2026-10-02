百億總裁、最美女董座遭重判...一審認定有行賄 前刑事戰將臥床恐難逃

台中地院審理九州博弈案，今依組織、貪汙行賄等罪判外號「百億總裁」陳政谷11年8月，旗下幹部、外號最美女董座徐培菁判7年，另前警政監林明佐也涉貪6000多萬元，林因病仍無法出庭就審，今不在宣判範圍內，但中院已認定陳、徐構成行賄，恐直接影響未來林明佐被控收賄犯行。

台中地檢起訴指出，陳政谷為九州集團總裁，與相關幹部利用第三方支付「OnePaid」萬付通吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元。

檢方偵辦過程，驚見時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，和陳政谷、葳群公司負責人徐培菁往來密切，林、徐還交往同居，甚至利用大隊長身分得知檢察官追查九州情資、偵辦方向竟洩密給集團成員，收受陳、徐現金、1瓶要價258萬元威士忌，涉貪高達6000多萬元。

台中地院審理期間，林明佐僅坦承名下2117萬元，涉犯貪汙公務員財產來源不明罪嫌，其餘「一概不認罪。」林後因罹患惡性脊髓腫瘤住院，曾透過視訊開庭，但今年7月仍無法親自出庭辯論，合議庭只好先就其餘被告宣判，林的部分何時能審結，仍未可知。

中院合議庭今依組織犯罪條例、貪汙行賄罪等，判陳政谷8年6月、5年2月，應執行11年8月，併科罰金9000萬元，褫奪公權5年，另被訴詐欺部分均無罪；徐培菁犯組織、貪汙行賄罪，各判4年6月、4年6月，應執行7年，併科罰金1200萬元，褫奪公權4年。

從中院今判決主文可發現，合議庭已認定陳政谷、徐培菁構成貪汙行賄罪，顯見有將不法利益交付全案中案發時唯一具公務員身分的林明佐，且彼此有對價關係，林涉貪部分雖仍未審結，但就目前共犯相關事實認定，將直接影響未來林貪汙部分是否有罪。