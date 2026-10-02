九州博弈宣判！百億總裁陳政谷、最美女董座徐培菁各判11年8月、7年

台中地檢署2024年偵辦九州博弈案，指控外號「百億總裁」陳政谷等涉洗錢438億元，更查出前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）涉貪，起訴多達45名被告；台中地院審理2年多，今依組織等罪判陳政谷11年8月，外號最美女董座徐培菁、前電視台記者史鎮康，各判7年、5年，可上訴。

全案由台中地院合議庭審判長王振佑、陪席法官陳怡珊，及受命法官林申棟審理，今依組織犯罪條例、貪汙行賄罪等，判陳政谷8年6月、5年2月，應執行11年8月，併科罰金9000萬元，褫奪公權5年。

徐培菁犯組織、貪汙行賄罪，各判4年6月、4年6月，應執行7年，併科罰金1200萬元，褫奪公權4年，史鎮康犯組織罪判5年，併科罰金1000萬元。

林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤，身體狀況不佳，現仍住院中，中院函詢醫院認為他病況穩定，非無法到庭就審，原預定今年7月3日傳喚他出庭，因林再以健康因素為由，合議庭臨時取消庭期，全案僅剩他1人尚未辯論終結，何時宣判仍未可知。

全案源於，台中地檢2024年8月起訴九州案，主張陳政谷利用第三方支付「OnePaid」萬付通吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和九州幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元。

檢方查出，史鎮康擔任成固公司負責人，直接聽命陳政谷，也是KU、THA賭博平台在台灣、中國及越南的經銷商，李孟修為剛谷公司發起人，劉宗奇則以「大股東」身分擔任THA、KUBET及LEO賭博網站經銷商。

陳奕宏為陳政谷的貼身小弟，替陳處理行政事務，也是九州集團高階財務主管；洪文忠同為九州高階主管，可指揮、操縱越南賭博網站幹部，及在台收取人頭帳戶等員工；張麗貞則管理九州旗下多間公司財務，檢方偵結依賭博、洗錢、詐欺、組織及行賄等罪嫌起訴、追加起訴自然人、法人共35人。

台中地院繫屬後，經受命法官異動、合議庭重組，新合議庭展現結案決心，2025年12月首度開庭，一口氣傳喚35名被告到庭，連同辯護人等近百人出席，今年起再數月經密集審理、證據調查完畢，6月29日起至7月3日，連續辯論5天，包括陳政谷在內34名被告已辯論終結。

公訴檢察官也主張陳政谷在全案拘核心地位，主張他涉犯發起組織罪嫌求刑10年，徐培菁則求刑9年。

徐培菁。聯合報系資料照