快訊

飯店床上「這條布」幹嘛用？日飯店揭真實功能 睡前拿掉記得一禮儀

亞運網球／謝淑薇/梁恩碩挺進金牌戰 女雙有望內戰「金包銀」

九州博弈宣判！百億總裁陳政谷、最美女董座徐培菁 各判11年8月、7年

聽新聞
0:00 / 0:00

九州博弈宣判！百億總裁陳政谷、最美女董座徐培菁各判11年8月、7年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署2024年偵辦九州博弈案，指控外號「百億總裁」陳政谷等涉洗錢438億元，更查出前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）涉貪，起訴多達45名被告；台中地院審理2年多，今依組織等罪判陳政谷11年8月，外號最美女董座徐培菁、前電視台記者史鎮康，各判7年、5年，可上訴。

全案由台中地院合議庭審判長王振佑、陪席法官陳怡珊，及受命法官林申棟審理，今依組織犯罪條例、貪汙行賄罪等，判陳政谷8年6月、5年2月，應執行11年8月，併科罰金9000萬元，褫奪公權5年。

徐培菁犯組織、貪汙行賄罪，各判4年6月、4年6月，應執行7年，併科罰金1200萬元，褫奪公權4年，史鎮康犯組織罪判5年，併科罰金1000萬元。

林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤，身體狀況不佳，現仍住院中，中院函詢醫院認為他病況穩定，非無法到庭就審，原預定今年7月3日傳喚他出庭，因林再以健康因素為由，合議庭臨時取消庭期，全案僅剩他1人尚未辯論終結，何時宣判仍未可知。

全案源於，台中地檢2024年8月起訴九州案，主張陳政谷利用第三方支付「OnePaid」萬付通吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和九州幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元。

檢方查出，史鎮康擔任成固公司負責人，直接聽命陳政谷，也是KU、THA賭博平台在台灣、中國及越南的經銷商，李孟修為剛谷公司發起人，劉宗奇則以「大股東」身分擔任THA、KUBET及LEO賭博網站經銷商。

陳奕宏為陳政谷的貼身小弟，替陳處理行政事務，也是九州集團高階財務主管；洪文忠同為九州高階主管，可指揮、操縱越南賭博網站幹部，及在台收取人頭帳戶等員工；張麗貞則管理九州旗下多間公司財務，檢方偵結依賭博、洗錢、詐欺、組織及行賄等罪嫌起訴、追加起訴自然人、法人共35人。

台中地院繫屬後，經受命法官異動、合議庭重組，新合議庭展現結案決心，2025年12月首度開庭，一口氣傳喚35名被告到庭，連同辯護人等近百人出席，今年起再數月經密集審理、證據調查完畢，6月29日起至7月3日，連續辯論5天，包括陳政谷在內34名被告已辯論終結。

公訴檢察官也主張陳政谷在全案拘核心地位，主張他涉犯發起組織罪嫌求刑10年，徐培菁則求刑9年。

徐培菁。聯合報系資料照
徐培菁。聯合報系資料照

陳政谷。聯合報系資料照
陳政谷。聯合報系資料照

陳政谷 百億 博弈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

BNT疫苗詐慈濟10億案今再開庭 2被告當庭認罪 財務長只認逃漏稅

王令麟涉行賄獄政官員案二審無罪 高檢署研議上訴

獄政弊案大逆轉！王令麟、北監前副典獄長蘇清俊全無罪 高院理由曝光

屏縣府約用員工夫妻檔涉貪 屏檢批「球員兼裁判」把採購當私家產業

相關新聞

九州博弈宣判！百億總裁陳政谷、最美女董座徐培菁各判11年8月、7年

台中地檢署2024年偵辦九州博弈案，指控外號「百億總裁」陳政谷等涉洗錢438億元，更查出前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）涉貪，起訴多達45名被告；台中地院審理2年多，今依組織等罪判陳政谷11年8月，外號最美女董座徐培菁、前電視台記者史鎮康，各判7年、5年，可上訴。

全聯併購未履約踩紅線 遭公平會重罰2千萬…逆轉判免賠

全聯2022年7月有條件併購大潤發，被禁止採取「最惠客戶政策」，卻被檢舉在促銷檔期大幅降價販售，讓供貨商自行吸收價差，遭公平交易委員會重罰2000萬元。全聯不服裁罰，提起行政訴訟救濟；台北高等行政法院審理，日前判全聯勝訴，撤銷原處分。仍可上訴。

台中媽只顧解毒癮...害1歲女兒「毒煙吸到遲緩」犯重罪改判5年10月

台中黃姓女子常在1歲多女兒面前吸海洛因、安非他命，女童宛如長期待在毒氣室內，醫院驗出她體內毒品近乎成癮濃度，甚至造成發展遲緩；法院一審依故意對兒童傷害罪判黃2年2月，二審認為她迫使女兒吸毒煙，撤銷改依更重的以非法方法使人施用第一級毒品罪判她5年10月，仍可上訴。

台中阿伯騎機車逛新光三越…喊「尊重中國法令」 荒謬行為下場出爐

台中新光三越中港店今年7月遭1名男子騎機車從大門闖入，還在商場1樓繞行1圈，現場顧客、店家嚇到四處躲避，不少人也拍下林男荒誕行為在社群引起議論，警方獲報將林男送辦；台中地院認為，林的行為釀顧客、店家恐懼不安，依社會秩序維護法藉端滋擾公司行號裁罰他3000元，可抗告。

百億總裁、最美女董座遭重判...一審認定有行賄 前刑事戰將臥床恐難逃

台中地院審理九州博弈案，今依組織、貪汙行賄等罪判外號「百億總裁」陳政谷11年8月，旗下幹部、外號最美女董座徐培菁判7年，另前警政監林明佐也涉貪6000多萬元，林因病仍無法出庭就審，今不在宣判範圍內，但中院已認定陳、徐構成行賄，恐直接影響未來林明佐被控收賄犯行。

五旬婦遭詐陷困境 拖6年繳清非洲豬瘟20萬元罰款

彰化縣黃姓婦人6年前返國攜帶豬肉食品入境，未申報或檢疫，被裁罰20萬元卻逾期末繳罰款，被移送法務部行政執行署彰化分署執行，經多年追蹤催繳，黃婦不是在國外就是不見蹤影，今年9月透過家人表明將返台，先託家人繳清罰款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。