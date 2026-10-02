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五旬婦遭詐陷困境 拖6年繳清非洲豬瘟20萬元罰款

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣黃姓婦人6年前返國攜帶豬肉食品入境，未申報或檢疫，被裁罰20萬元卻逾期末繳罰款，被移送法務部行政執行署彰化分署執行，經多年追蹤催繳，黃婦不是在國外就是不見蹤影，今年9月透過家人表明將返台，先託家人繳清罰款。

據了解，51歲黃婦2010年自香港返台，行李攜帶約200公克豬肉食品，因未未申報或申請檢疫，被裁罰20萬元，黃婦未繳納，同年4月案件移送彰化分署執行。經查她名下財產已無財產，執行分署派員訪查，黃婦聲稱遭詐騙損失數千萬元，詐騙集團成員在中國落網，她須到中國進行訴訟事務。

黃婦告訴執行人員，遭詐後身無分文，正申請低收入戶資格，出入境往的機票費用均由家人協助。黃婦當場向彰化分署人員出示多項資料說明經濟狀況。約半年後執行人員再次前往訪查，發現黃婦在上次說明之後約2、3個月即出境到中國處理訴訟事務，彰化分署考量她頻繁出境，報請法務部行政執行署同意，對黃婦採取限制出境措施。

黃婦名下雖無財產可執行，但分署鍥而不捨地定期持續透過家屬聯絡黃婦，說明繳款方和催促清償的方式；黃婦陸續透過家屬按月繳納一些罰鍰。直到今年9月，黃婦的家屬稱告訴化分署書記官，希望妥善處理多年未結案件，於是向別人借款，拜託家屬一次繳清她的剩餘罰鍰。

彰化分署今指出，黃婦案件較為特殊，雖延宕數年但彰化分署未加徵其它費用，對她遭詐一事感到遺憾，此將彰化分署持續全面檢視非洲豬瘟相關未結案件，強化執行這類裁罰，對有財產可供執行案件依法積極追繳。

彰化縣黃姓婦人委託家人代繳<a href='/search/tagging/2/非洲豬瘟' rel='非洲豬瘟' data-rel='/2/142034' class='tag'><strong>非洲豬瘟</strong></a>罰款。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化縣黃姓婦人委託家人代繳非洲豬瘟罰款。圖／行政執行署彰化分署提供

非洲豬瘟 罰款 非洲

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