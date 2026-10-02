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全聯併購未履約踩紅線 遭公平會重罰2千萬…逆轉判免賠

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

全聯2022年7月有條件併購大潤發，被禁止採取「最惠客戶政策」，卻被檢舉在促銷檔期大幅降價販售，讓供貨商自行吸收價差，遭公平交易委員會重罰2000萬元。全聯不服裁罰，提起行政訴訟救濟；台北高等行政法院審理，日前判全聯勝訴，撤銷原處分。仍可上訴。

全案源於2022年7月間，公平會祭出7大負擔，有條件通過全聯併購大潤發，考量到併購後零售通路市場集中度提高，將可能削弱供貨商的議價能力，禁止全聯採取「最惠客戶政策」，不得以其他通路的商品定價，要求供貨商提供相同或更優惠的條件。

然而，公平會卻接獲廠商檢舉，認為全聯利用寄銷制度決定商品售價，且未經供貨廠商同意即逕自降價，在扣除固定毛利率後才給予供貨廠商貨款，許多DM商品更是在2022年中原節檔期大幅降價，廠商無奈被迫接受。

公平會調查後，認為全聯在供貨商申請新品上架及調漲價格時，要求售價須為其他通路一定折數，且於促銷檔期間以其他競爭通路的商品定價作為與供貨廠商議價的基礎，甚至擅自降價販售後再支付貨款，重罰2000萬元。

不過，全聯主張，「最惠客戶政策」指的是以契約強制力或不正當限制供貨商與其他通路定價，但公司參考訪價結果，而與廠商議價、取得優惠價格等議價協商活動，並非公平會所禁止。

至於優惠價格的決定，則是透過協商討論商品定價等交易條件，可由供貨商自行決定是否同意，公司並未限制或強迫廠商低於市面售價，或要求廠商負擔市售差額。

全聯表示，公平會限制的併購條款中雖禁止「最惠客戶政策」，但也肯認只要不濫用市場地位進行不當限制競爭，公司與供貨商基於各自商業考量，決定上架並提供有價格競爭力的商品，均為常見的商業行為。

全聯進一步指出，公司DM促銷商品是由供貨商主動提案，經雙方審視取得共識，即便遇到促銷將屆或銷售不佳等情況，來不及事前取得供貨商同意，公司也會在調降價格後25日內協商；若廠商不同意，公司也會按原約定價格支付進貨款，自行吸收調價成本。

北高行審理認為，結合案所附加的負擔，主要是禁止全聯透過合約條款，強制供貨商配合中途調價或訪價後重新議價，但非全面禁止全聯在促銷期間訪價、調整價格，或透過協商與供貨商議價。

北高行審酌，全聯在促銷檔期的調價行為，公平會雖指稱差價全由供貨商吸收，但此部分並無具體事證，不足以證明全聯有利用交易上的優勢地位，強迫供貨商接受更有利或同等條件，而違反結合負擔，原裁罰並不合法，應予撤銷。仍可上訴。

全聯遭公平會重罰2000萬元，日前興訟勝訴免賠。示意圖。圖／聯合報系資料照
全聯遭公平會重罰2000萬元，日前興訟勝訴免賠。示意圖。圖／聯合報系資料照

全聯 併購 公平會 大潤發

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