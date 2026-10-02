台中媽只顧解毒癮...害1歲女兒「毒煙吸到遲緩」犯重罪改判5年10月

台中黃姓女子常在1歲多女兒面前吸海洛因、安非他命，女童宛如長期待在毒氣室內，醫院驗出她體內毒品近乎成癮濃度，甚至造成發展遲緩；法院一審依故意對兒童傷害罪判黃2年2月，二審認為她迫使女兒吸毒煙，撤銷改依更重的以非法方法使人施用第一級毒品罪判她5年10月，仍可上訴。

檢警調查，黃女2021年10月至2022年11月間和王姓同居人、女兒同住台中潭子區、嘉義的租屋處時，黃、王都有吸毒惡習，常當著孩子面吸食海洛因、安非它命，造成煙霧瀰漫任由幼兒吸入，直到2022年11月警方在嘉義的醫院找到協尋對象黃女、女童，社工對孩子緊急安置才曝光。

台中地院一審認為，女童不滿2歲，黃女身為母親卻長期和王男在孩子面前吸毒，且女童毛髮經醫院檢測出甲基安非他命、6-乙醯嗎啡，顯示孩子長期處於極高濃度安毒環境，呈現安毒、海洛因「類似一般人近乎成癮之濃度。」甚至影響身高、體重生長，更妨害腦部神經發育，有發展遲緩情形。

一審說，女童無有效表達自我意志、行動能力，只能被動接受海洛因、安毒危害，黃女構成對孩童「違反人道之積極作為或消極不作為」已妨害其身心健全發展，依成年人故意對兒童犯傷害罪判她2年2月。

台中高分院二審時，黃辯稱她受制於同居人王男家暴陰影下，難期待她奮力阻止王用毒，自己也沒以強暴、脅迫等積極行為讓女兒用毒；二審認為，黃女明知女兒年幼，無法表達、不知毒煙為何無法拒絕，為自身毒癮和小孩共處一室吸毒，使女兒被迫吸毒煙造成遲緩，顯有不確定故意。

二審指出，黃女迫使女兒吸毒煙，顯已違反她自由意志，使她在不知情、被迫下施用，自屬毒品危害防制條例第6條所稱「其他非法方法」使人施用毒品，撤銷原判決，改依成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第一級毒品罪，判黃女有期徒刑5年10月。