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台中阿伯騎機車逛新光三越…喊「尊重中國法令」 荒謬行為下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中新光三越中港店今年7月遭1名男子騎機車從大門闖入，還在商場1樓繞行1圈，現場顧客、店家嚇到四處躲避，不少人也拍下林男荒誕行為在社群引起議論，警方獲報將林男送辦；台中地院認為，林的行為釀顧客、店家恐懼不安，依社會秩序維護法藉端滋擾公司行號裁罰他3000元，可抗告。

根據民眾錄影畫面，林男當時穿拖鞋、頭戴安全帽，騎機車自新光三越大門進入，還在1樓化妝品區一邊繞行、一邊大喊「在中國要尊重中國的法律」，現場警衛見狀不停驅趕，但林仍持續油門閒晃，最終才從大門離去，荒謬畫面令民眾、店家都看傻

警方移送指出，林男今年7月30日晚上9點多，無故騎機車從新光三越中港店大門進入，還在1樓店內繞行1圈，藉此事端滋擾公司行號，違反社會秩序維護法。

台中地院查，全案有新光三越主管證詞、百貨業者內部監視器畫面可佐。社會秩序維護法68條第2款定規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

中院說，該條款是在保護住戶、公司，公共場所等安寧秩序不受侵害，所謂「藉端滋擾」是指行為人有有滋擾場所本意，以言語、行動，藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，擾及場所安寧秩序。

中院查，林男騎機車從新光三越大門進入，在百貨內繞行一圈，顯已引起周圍顧客、店家內心恐懼與不安感受，所為逾越社會大眾所能容許的合理範圍，該當藉端滋擾行為，依藉端滋擾公司行號，裁處林男罰鍰3000元。

台中新光三越中港店。記者曾健祐／攝影
台中新光三越中港店。記者曾健祐／攝影

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