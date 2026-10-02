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士林神農宮董事長何逸松涉賄選 檢方認他「幕後金主」…聲押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市士林夜市商圈聯合會理事長、義信里長參選人蘇文山，被控席開8桌免費宴請里民涉嫌賄選，中秋節前夕已遭羈押禁見。士林地檢署追查發現背後另有「金主」資助，昨發動第二波搜索，帶回涉出資贊助餐會的士林神農宮董事長、舊佳里長參選人何逸松。檢方複訊後，認定何男涉嫌共同投票行賄罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，今晨向法院聲請羈押禁見。

檢方調查，蘇文山今年4月間在士林夜市附近餐廳席開8桌高檔餐宴，招待轄區內具有投票權的里民免費飲宴，檢方9月25日聲押禁見蘇男獲准，專案小組擴大偵辦，比對扣押證物與相關卷證，進一步掌握61歲的何逸松是這場餐會的實際出資者與籌辦共犯。

專案小組昨天上午持士林地方法院核發的搜索票，至何逸松的住居所及辦公室等處搜索，現場查扣手機、筆記本等相關證物。

檢方複訊後，認定何逸松與蘇文山共同涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及滅證之虞，今天凌晨向士林地院聲請羈押，並禁止接見通信。

據了解，現年61歲的何逸松在地實力雄厚，不僅擔任士林知名市定古蹟「士林神農宮」董事長，也曾任士林區舊佳里第12屆里長，今年也已登記參選舊佳里長。

士林神農宮董事長何逸松董事長（中）邀請大眾點燈做公益。圖／創世基金會提供
士林神農宮董事長何逸松董事長（中）邀請大眾點燈做公益。圖／創世基金會提供

賄選 聲押 董事長 士林夜市

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