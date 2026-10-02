大陸低價苦茶油「洗產地」為台灣　 威加國際經理及供應商起訴求重刑

台北地檢署偵辦致癌苦茶油案，查出「威加國際」業務部經理陳鐘秀惠，為降低旗下「高仰三苦茶油」成本，涉嫌與原料供應商陳沅農聯手，將大陸低價苦茶籽或製作出的苦茶油「洗產地」偽冒為台灣生產對外販售，矇騙普通消費者和製油業者，從中牟利近2000萬元。北檢今依詐欺取財及商品虛偽標記罪起訴2人，建請法院從重量刑，並宣告沒收犯罪所得。

今年7月29日，食藥署接獲永豐餘生技主動通報，其產品「在地金花小菓苦茶油」經自主送驗，檢出一級致癌物苯駢芘達每公斤2.9微克，超過法定限量每公斤2.0微克標準，追查後發現油品係由威加供應，交由源春製油廠加工、亞世家分裝，食藥署於是立刻通報高檢署，交由北檢偵辦。

檢調查出，陳鐘秀惠負責威加旗下「高仰三苦茶油」的生產與採購，對外標榜原料為「100％台灣原生苦茶籽」，事實上為降低成本。卻是竟與原料供應商陳沅農聯手以低價大陸產苦茶籽混充。

2023至2026年7月間，2人藉由大量採購大陸產苦茶籽混合交由不知情工廠裝瓶，賣出「高仰三苦茶油」給不知情通路與大眾，銷售金額累計高達1362萬7876元。

2024年8月，庭茂農業生技欲委託威加代工苦茶油，卻遭陳鐘秀惠佯稱原料為嘉義阿里山產苦茶籽，實際上依然以貼牌洗產地的大陸苦茶油出貨，使庭茂分三批採購750瓶「NICE GREEN極品苦茶油」，詐得37萬1250元。

2024年11月，因永豐餘生技指定須以台灣產苦茶籽生產，2人竟聯手演戲，帶著永豐餘員工前往嘉義阿里山鄉來吉村的茶樹園參觀，並謊稱陳沅農就是園長，使永豐餘誤信原料來源無虞，於是簽約下單採購1萬瓶，使陳鐘秀惠詐得379萬81元。

檢方認為，陳鐘秀惠、陳沅農2人為謀求私利，竟以低價劣質大陸產苦茶籽製成苦茶油，充作台灣產苦茶油對外販售，不僅侵害消費者對食品安全及品質的信賴，更使民眾在不知情下食用來源不明及品質遭隱匿的油品，犯罪情節重大，因此建請法院從重量刑，以昭炯戒。