爭產鎚殺小姑還偽造9億本票 「華爾街女神」之母判囚5年得入獄

「華爾街女神」陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，被依家暴殺人未遂罪嫌起訴，案件纏訟。胡另偽刻陳淑昭等3名小姑的印章、簽立9億本票，以宏照科技公司名義向台北地院聲請強制執行，一審依偽造有價證券罪判刑6年，二審則改輕判5年；案經上訴三審，最高法院駁回上訴定讞。

陳莉婷過去在臉書宣稱自己是「華爾街女神」，有媒體報導她是台灣第一位獨立女交易員，因缺乏金融證照卻收取2949萬元學費開課教投資，違反證券投資信託及顧問法遭法辦。

據了解，陳莉婷的父親原是台北市信義區地主的獨子，分得不少家產；父親死後，陳莉婷與母親胡青青覬覦家產，便經常對小姑陳淑昭家暴，陳淑昭也因此聲請家暴保護令。

未料，這對母女早有犯罪計畫，意圖謀財害命。2023年9月間，2人共謀埋伏於陳淑昭居住的社區大樓中，接著竟持鐵鎚、保鮮膜盒猛敲剛返家的小姑，甚至將人推下樓梯間，一、二審均被依殺人未遂判刑8年，目前由台灣高等法院更一審審理中。

檢方另查出，胡早在2020年至2021年間，就曾偽刻3名小姑的印章，偽造3人簽立5紙總面額逾9億的本票，再由宏照公司名義以民事聲請狀檢附本票，向北院聲請強制執行；司法事務官信以為真，裁定准予強制執行其中4紙本票。

小姑等3人收到本票裁定發現不對勁後旋即抗告，並提起確認本票債權不存在之訴。法院認定，小姑們未與宏照公司、謝姓負責人等有任何金錢往來，也無債權債務關係，意外揭發胡的詐欺犯行。

一審認為，胡與3名小姑有親屬關係，卻導演這齣戲，不僅嚴重損害小姑們的權益，更占用有限的司法資源，且犯後未和小姑們和解，小姑們為此還浪費律師費，審酌犯罪進程、本票面額高低，依犯5個偽造有價證券罪，判她6年徒刑。

胡不服被判太重，後續針對量刑上訴。胡的律師稱，她有和解意願，只是小姑們避不見面，且她自偵、審期間都認罪，並無浪費司法資源。

二審審理認為，胡共犯5個偽造有價證券罪，票面金額雖高，但胡並無繼續虛捏不實情，最後也沒有獲利，原審量刑過重，改判5年徒刑。全案上訴至三審，最高法院認定判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。