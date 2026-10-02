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影／雲林縣議員參選人涉送生育禮金 檢警搜出近300萬現金今羈押禁見

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣議員第五選區蔡姓參選人疑以加碼發放生育津貼之名，在選區內發放禮金，雲林地檢署接獲情資，檢察官林柏宇指揮警調搜索，在當事人現任議員的哥哥車上查扣現金290萬元及紅包袋數十個，檢方傳喚25名新生兒家屬及證人訊問後，蔡姓參選人今天以違反選罷法向雲林地方法院聲押禁見獲准，其哥哥60萬元交保。

雲林地檢署指出，雲林縣第五選區蔡姓議員參選人疑涉賄選，由檢察官林柏宇指揮刑事警察局偵六大隊組成專案小組偵辦，昨天由雲林縣調查站、台西分局及雲林刑大等兵分多路搜索蔡姓參選人及其樁腳住處，並在蔡的哥哥也是現任議員的車上，查扣290萬元及紅包袋1批。

檢警調傳喚蔡姓兄弟及25名新生兒的家屬共27人到案，經詢問後，有證人承認他們除了收除鄉公所發放的育兒津貼兩萬元，也收到蔡姓參選人的兩千元禮金。經偵訊後共有17戶新生兒家庭收到蔡姓參選人加碼發送的新生禮金，並交回禮金共3萬4千元。

檢方指出，蔡姓參選人於今年3月至9月間，利用鄉公所發送新生育兒津貼的機會，身穿競選背心陪同到場，並以個人名義加碼發放現金紅包之方式，逐一發送2000元給具有投票權的新生兒家庭，藉此換取家庭成員投票支持，以此作為賄選對價，涉違返選罷法，今天訊後以勾串為由，向法院聲押禁見獲准。其哥哥60萬元交保，其餘當事人均請回。

據了解，蔡姓議員參選人的哥哥為現任議員，自上任議員以來，2、3年來一直都在選區內加碼發放生育禮金，今年一月起其弟弟擔任他的助理，才改由弟弟代為發送，因蔡議員沒有要參選連任，改由其弟參選，加上其弟穿選舉背心送禮，才被認定涉違選罷法。

檢警在蔡姓參選人哥哥的車上查扣290萬元現金及紅包袋。圖／雲林地檢署提供
檢警在蔡姓參選人哥哥的車上查扣290萬元現金及紅包袋。圖／雲林地檢署提供

檢警在蔡姓參選人哥哥的車上查扣290萬元現金及紅包袋。圖／雲林地檢署提供
檢警在蔡姓參選人哥哥的車上查扣290萬元現金及紅包袋。圖／雲林地檢署提供

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