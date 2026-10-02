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影／韓籍學生控小黃運將丟壞行李 韓媒傳不起訴檢駁：尚在偵辦中

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名韓國籍學生從高雄機場搭計程車到目的地，因身上台幣不足付車資下車換錢，不料司機將學生的行李箱丟出，正被返回的韓籍學生撞見。學生發現行李箱及筆電、平板電腦損壞報警要求司機賠償，但是司機只願賠1000元，雙方談不攏，全案由高雄地檢署偵辦中。

這名學生在台的遭遇，經韓媒報導，影像流傳，網傳檢方因「受損物品的價值，對被害人而言並非不可負擔之重」，司機獲「不起訴」引發爭議。今天雄檢表示，經查本件尚在偵辦中，並無不起訴處分或任何偵結情形，純屬誤傳，並認為檢察官對於任何國家來的旅客，如果受到犯罪的被害，一律依法偵辦，絕無差別。

據了解，23歲韓籍李姓學生於7月24日下午搭機抵達高雄機場，乘朱姓司機（56歲）的計程車到高雄市前金區光明街，因身上的新台幣不夠付車資，便下車去找朋友換錢。約4、5分鐘後，學生要去付車資，卻發現司機將他的行李箱一一丟出後車箱。

韓籍學生驚見行李箱損壞，裡面的平板電腦和筆電也損毀，要求司機賠償，並報警處理。警方將雙方帶回查處，李姓學生要求賠償7、8萬元，但朱姓司機只願賠1000元，雙方對賠償金額落差頗大，未達成和解，李姓學生向警方控告朱姓司機毀損罪，全案由新興警分局移送雄檢偵辦。

計程車司機將韓籍學生的行李箱丟出車外。記者林保光／翻攝
計程車司機將韓籍學生的行李箱丟出車外。記者林保光／翻攝

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