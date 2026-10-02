爆「瑜伽女神」夏米雅戀「時尚F4」陳紹誠 前夫誹謗判拘30日

外型酷似港星張柏芝的「瑜伽女神」夏米雅，被經紀人前夫韓傑儀爆料在婚姻關係存續中與「時尚F4」之一的陳紹誠交往，陳提告，韓被訴加重誹謗罪，台北地院審理，今判韓拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

陳紹誠的爺爺是教育部前部長陳立夫，陳紹誠是「政三代」；陳紹誠在美國普渡大學主修工業工程，於香港中文大學讀完工商管理碩士MBA後返台，現為立夫醫藥研究文教基金會董事兼副執行長。

2024年年6月19日，週刊依據韓傑儀爆料，報導陳紹誠介入他與夏米雅的婚姻，報導內容提到2023年12月14日韓傑儀撞見陳紹誠半夜開著白色BMW送夏米雅回家，還稱夏米雅與陳紹誠換掉門鎖密碼，甚至聯手到社區停車場把韓的車牌拔掉，車上1萬多元現金也拿走等。

週刊報導指韓傑議爆料稱，當初夏米雅與陳紹誠愈走愈近，陳紹誠有個女友Wendy，Wendy是國民黨前立委蕭景田的女兒，因為上瑜伽課認識夏米雅，沒想到夏米雅又當了「小三」跟閨密的男朋友在一起。

陳紹誠認為韓傑議的爆料損及其聲譽，對韓提起妨害名譽罪的告訴，檢察官調查偵結起訴韓傑儀，法院今宣判。

「時尚F4」陳紹誠（左）。聯合報系資料照