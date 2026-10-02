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每票1千元！嘉義市首件議員賄選案 7旬婦裁定羈押禁見

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義市議員選舉傳出首件賄選案，嘉義地檢署近日接獲情資，72陳賴姓婦人涉嫌以每票1000元代價，要求支持特定西區參選人，檢警昨天拘提72陳賴姓婦人，傳喚15名選民調查，查扣疑似買票賄款，訊後認為72陳賴姓婦人涉嫌重大，昨晚10時許裁定羈押禁見。

嘉義地檢署接獲情資後，由檢察官呂雅純專案小組，指揮法務部調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局朴子分局、刑事警察大隊、嘉義市警察局刑事警察大隊、第一分局及移民署嘉義市專勤隊共同偵辦，持續釐清賄選資金來源，其他涉案人員。

檢方調查，72歲陳賴姓婦人疑為讓嘉義市西區某市議員參選人順利當選，涉嫌於今年9月間前往選民住處，以每票1000元代價買票，要求選民支持，專案小組昨天展開行動，傳喚陳姓被告及15名相關選民到案說明。

檢察官訊問後認定陳賴姓婦人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，涉犯對有投票權人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，已向嘉義地方法院聲請羈押及禁止接見通信，法院昨晚10時許裁定羈押禁見。

嘉義地檢署強調，買票賄選涉及選舉公平及民主選風，檢警調將持續查察賄選及選舉暴力案件，對於違法行為依法偵辦，同時呼籲民眾切勿以身試法，如發現疑似賄選情資，可向檢警調單位檢舉，共同維護選舉公平。

嘉義市議員傳出首件賄選案，72歲陳賴姓婦人涉以每票1000元買票，法院認定罪嫌重大，昨晚裁定羈押禁見。聯合報系資料照
嘉義市議員傳出首件賄選案，72歲陳賴姓婦人涉以每票1000元買票，法院認定罪嫌重大，昨晚裁定羈押禁見。聯合報系資料照

議員 賄選 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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