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偷1千元公仔判2月？檢方怒揭他1年密集犯40案 二審改重判3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

劉姓男子今年4月2日深夜在台南南區的娃娃機台店內，偷走店家放在機台上的公仔1個，價值約1千元而挨告，一審認他犯竊盜罪判刑2月，然而，檢方不服上訴，指劉分毫未賠外，今年包括本案在內，至少有30至40件竊盜等偵審紀錄，反覆、密集犯案，二審改判3月。

案發後，警方循線逮人。劉於偵訊中坦承不諱，與店家於警詢時指訴相符，也有案發過程監視器錄影畫面等佐證，事證明確。

因此，台南簡易庭認他犯竊盜罪判2月，可易科罰金，且未扣案公仔1個沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

然而，劉並未因此有所悔改，檢方也陸續收到其相關竊盜案件，經羈押期滿釋放又再犯，檢方認判太輕，不服上訴。

檢方指出，劉反覆實施竊盜犯行多次，且他於本案中並未與店家和解，顯見他未能有效反省，對刑罰適應力薄弱、法敵對意識強烈，原審判決僅對他量處有期徒刑2月，儼然過輕，自有未洽。

檢方表示，劉自今年起，包含本案在內至少有30至40件竊盜案件的偵審紀錄，並有法院前案紀錄表卷等可參酌，可見他確實反覆、密集實施竊盜犯罪，而不僅只是曾有竊盜非行者，危害社會治安特別嚴重。

檢方認為，劉對於店家所受損害分毫未賠，店家也到庭表示，原審判決判2個月有點少，希望可以再判重一點，這種通常是累犯，應認劉犯後態度未達良好態度。

台南地院合議庭考量，劉年值青壯，應有正常的謀生能力，竟恣意下手行竊他人財物變賣，侵害他人財產權益，法治觀念明顯薄弱，應予相當非難。劉犯後坦認犯行，但所竊財物下落不明，也未賠償店家所受損害，犯後態度實非良好。

同時，劉除有數十次竊盜紀錄外，另有不能安全駕駛致交通危險、洗錢、毒品等刑事犯罪紀錄，素行非常不良等一切情狀，因而改判3月。

檢方上訴指劉男分毫未賠外，今年包括本案在內，至少有30至40件竊盜等偵審紀錄，反覆、密集犯案，台南地院合議庭認他犯竊盜罪改判3月。聯合報系資料照
檢方上訴指劉男分毫未賠外，今年包括本案在內，至少有30至40件竊盜等偵審紀錄，反覆、密集犯案，台南地院合議庭認他犯竊盜罪改判3月。聯合報系資料照

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