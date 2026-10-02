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台中榮總代刀風暴…2名醫一審都獲「緩刑」 檢察官不服今上訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中榮總腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁2023年起放任3名醫材廠商替患施作椎間盤、腰椎關節手術，台中地院一審9月判處5人均緩刑，台中地檢收受判決後，認為一審認事用法、量刑未洽，今天已提起上訴。

中檢表示，就中榮總楊姓、鄭姓醫師等人違反醫師法等案件，台中地院115年度醫訴字第2號案判決，檢察官審酌第一審判決內容後，認2名醫師部分，原審判決認事用法尚有未洽，依法提起上訴。

中榮「代刀黑幕」經內部人錄影、檢舉才曝光，台中地檢今年2月大動作搜索中榮、醫師住處等，將2醫師聲請羈押，經法院裁定各100萬元交保。

檢方起訴指出，楊孟寅、鄭文郁為貪圖勞務便利、鞏固醫材廠商關係，執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、2名林姓廠商進手術室，非法替13名病患執行電燒止血、抓取組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，詐領健保署診察費、手術費及患者自費共196萬元。

檢方說，廠商將醫材銷售額2、3成作為「公關費」給楊、鄭，形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」違法模式。揭弊者畫面拍到楊孟寅主刀時未刷手、沒穿無菌衣，由林姓廠商代刀，鄭文郁主刀時同樣沒刷手、未著無菌衣，由陳姓廠商代刀，鄭背對患者和他人聊天，還抱怨晚餐菜色。

台中地院7月開庭時，以楊、鄭及3名廠商都認罪，裁定改由法官獨任行簡式審判，9月15日依違反醫師法非法執行醫療業務罪判楊孟寅、鄭文郁1年4月、1年2月徒刑，均緩刑4年；陳姓、2名林姓醫材廠商，各判1年、8月及8月徒刑，應向公庫支付20萬元、10萬元及10萬元，均緩刑3年。

中院認為，楊、鄭指示廠商代刀位於主要地位，造成病患生命、身體及健康潛在危險，破壞醫病關係信任基礎，3名廠商聽從醫師指揮，為銷售醫療器材獲取利潤，貪圖非法代刀勞務費，不顧病患風險，代替醫師進入手術室執行部分手術，將醫療手術淪為其等推銷商品的手段與獲利工具。

中院考量，5人犯後坦承，尚無證據證明導致病患實際傷害，危害未擴大，均和全部病患、家屬調解、和解成立，給付賠償完畢，楊、鄭也都遵從健保署緩刑條件要求，各捐100萬元至健保愛心專戶，有積極彌補誠意，經被害家屬同意緩後，宣告5人均緩刑。

台中榮總微創性神經外科前主任鄭文郁（左）、腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅（右）違反醫師法一審均獲判緩刑，檢方已上訴。聯合報系資料照
台中榮總微創性神經外科前主任鄭文郁（左）、腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅（右）違反醫師法一審均獲判緩刑，檢方已上訴。聯合報系資料照

台中榮總 風暴 醫師

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