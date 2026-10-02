一星潛水員獨自被晾隊伍後…最後溺水亡 3星教練、助教皆判刑

25歲凌姓男子民國112年在新北市瑞芳區蝙蝠洞公園外海域潛水時溺水死亡，法官認為帶隊潛水的鍾姓教練及招攬的林姓助教，任由僅為一星潛水員的凌男獨自在隊伍後方潛水跟著，疏未注意有過失責任，依過失致死罪分別判處鍾、林兩男有期徒刑6月、5月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，鍾男領有中華民國水中運動協會潛水教練專業協會所核發CMAS三星潛水教練執照，從事潛水教學業務，凌男為鍾所指導的一星潛水員。鍾在民國112年7月2日上午8時16分許，在瑞芳區蝙蝠洞公園停車場，提供潛水衣及潛水鋼瓶等器具給凌使用，並帶領凌等7人，至蝙蝠洞公園海岸潛水。

判決指出，鍾明知潛水時水中能見度較差，而凌為初學者，僅領有CMAS一星潛員執照，於開放水域潛水時不得單獨1人，鍾疏未採取必要措施，且依當時天候、海象、裝備等一切客觀情狀，並無不能注意情形，於提供凌裝備、空氣瓶並為其整理裝備後，任其潛水行動。

林男為鍾招攬潛水團員及合作協助帶團助教，凌曾經林指導而學習潛水，知悉凌尚未完成潛水學業，仍屬潛水學員，在開放水域潛水需有教練或三星以上潛水員同行陪同，不能與其他潛水員組成潛伴，更不能獨自潛水。

判決指出，林邀約凌與他及同團其他潛水同好會合，林將鍾提供的防寒衣等潛水裝備交付凌，知悉凌將下水潛水，卻未將凌到場提醒鍾，鍾未由他或指派林帶領凌，林依鍾分配與女友組成潛伴，置凌於隊伍後方不顧，而率先下海潛水，凌則於無人陪伴下尾隨於隊伍後方。

林上午9時20分發現凌面部朝下浮在下潛地點上方海面上且已無呼吸，立即對其呼喚及人工呼吸、痛覺測試無反應，拉往岸上CPR（心肺復甦術）急救後通報救援送醫，凌疑尚未熟悉面鏡進水後排水方法而溺水，導致肺水腫窒息死亡。

法院審理時，鍾男坦承犯行，林男則說自己非簽證教練，未獲鍾男指示凌男不應下水，他並無犯過失致死，法官認為，林男主動邀約凌男到場，並親手交付裝備，林能注意卻消極不作為，未提醒教練，亦未阻止凌男下水，與凌男死亡結果具相當因果關係，林「具保證人地位」，明知被害人能力不足，未確認其已受適當監督及照護，有過失責任。

判決指出，鍾男與凌男母親達成和解；林男雖否認犯行，但已給付80萬元和解金完畢；法官審酌鍾男為專業教練，其過失造成凌男死亡，判處鍾男6月徒刑，但不予緩刑；林男則因已履行賠償，判處5月徒刑。全案可上訴。