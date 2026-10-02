螞蟻搬象吞一銀629萬！「神鬼女主任」認罪還款 一審判決出爐

第一銀行大湳分行李姓前櫃員主任因投資失利，自2023年3月起，利用清點櫃員及現金結算款之際，每周多次「抽鈔」，直到2024年間業務交接被抓包，侵吞公款達629萬1千元，桃園地院依銀行職員背信罪判處1年8月，緩刑4年期間保護管束，須支付公庫10萬元，可上訴。

判決指出，46歲李女自2017年起任職一銀大湳分行，至2024年8月27日止擔任櫃員主任，負責大額現金收付、保管、切中心帳、本埠票據交換等業務，同時兼任櫃台櫃員，經辦臨櫃存提款及匯款，也負責每日庫存現金清點及製作現金庫存表、現金結帳表等工作。

檢警調查，李女因自身投資失利出現財務缺口，利用經手現金機會，自2023年3月起至2024年8月26日止，在大湳分行辦公處所挪用款項。她趁每日分行結束營業前，其他櫃員進行清點、結算款項時，以每周1至2次的頻率，每次從一紮100張千元鈔中拿取10至20張。

李女取走現金後，仍填寫不實的「現金庫存表」及「現金結帳表」，製造款項已經清點完畢、收足的假象，再將當日分行現金搬入金庫，藉此掩飾款項短少情形。判決認定，她以此方式陸續挪用第一銀行大湳分行業務上經手款項，總額達629萬1000元，已損害銀行對金流追查及帳務管理的正確性。

桃園地院審理時，李女對犯罪事實均坦承不諱。法院並調查第一銀行作業風險事件通報管理系統、自主清查紀錄、進出金庫室登記明細、庫存現金帳、監視器畫面，以及李女簽署的債務承認書、手寫自白書等資料，認定她的自白與相關事證相互吻合，事證明確。

法院認為，李女所為涉及銀行職員背信罪，以及行使業務登載不實文書罪。身為銀行行員，本應遵守相關法令及內部規範，卻因自身投資失利而利用職務牟取不法利益，對銀行財產利益造成重大損害。不過，她從偵查階段起即坦承犯行，並已將取得的629萬1000元全數償還第一銀行。

法院考量李女自始至終坦承犯行，且在偵查中展現悔意，並已於2024年10月22日之前，分四批將629萬1000元犯罪所得全數償還予第一銀行，符合銀行法減刑規定，判處李女有期徒刑1年8月，並宣告緩刑4年，以啟自新。為了加強其法治觀念，法官另命令她必須在判決確定日起1年內向公庫支付10萬元，且緩刑期間付保護管束。本案仍可上訴。