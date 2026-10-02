快訊

上學驚魂！康橋幼兒園娃娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

聽新聞
0:00 / 0:00

螞蟻搬象吞一銀629萬！「神鬼女主任」認罪還款 一審判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

第一銀行大湳分行李姓前櫃員主任因投資失利，自2023年3月起，利用清點櫃員及現金結算款之際，每周多次「抽鈔」，直到2024年間業務交接被抓包，侵吞公款達629萬1千元，桃園地院依銀行職員背信罪判處1年8月，緩刑4年期間保護管束，須支付公庫10萬元，可上訴。

判決指出，46歲李女自2017年起任職一銀大湳分行，至2024年8月27日止擔任櫃員主任，負責大額現金收付、保管、切中心帳、本埠票據交換等業務，同時兼任櫃台櫃員，經辦臨櫃存提款及匯款，也負責每日庫存現金清點及製作現金庫存表、現金結帳表等工作。

檢警調查，李女因自身投資失利出現財務缺口，利用經手現金機會，自2023年3月起至2024年8月26日止，在大湳分行辦公處所挪用款項。她趁每日分行結束營業前，其他櫃員進行清點、結算款項時，以每周1至2次的頻率，每次從一紮100張千元鈔中拿取10至20張。

李女取走現金後，仍填寫不實的「現金庫存表」及「現金結帳表」，製造款項已經清點完畢、收足的假象，再將當日分行現金搬入金庫，藉此掩飾款項短少情形。判決認定，她以此方式陸續挪用第一銀行大湳分行業務上經手款項，總額達629萬1000元，已損害銀行對金流追查及帳務管理的正確性。

桃園地院審理時，李女對犯罪事實均坦承不諱。法院並調查第一銀行作業風險事件通報管理系統、自主清查紀錄、進出金庫室登記明細、庫存現金帳、監視器畫面，以及李女簽署的債務承認書、手寫自白書等資料，認定她的自白與相關事證相互吻合，事證明確。

法院認為，李女所為涉及銀行職員背信罪，以及行使業務登載不實文書罪。身為銀行行員，本應遵守相關法令及內部規範，卻因自身投資失利而利用職務牟取不法利益，對銀行財產利益造成重大損害。不過，她從偵查階段起即坦承犯行，並已將取得的629萬1000元全數償還第一銀行。

法院考量李女自始至終坦承犯行，且在偵查中展現悔意，並已於2024年10月22日之前，分四批將629萬1000元犯罪所得全數償還予第一銀行，符合銀行法減刑規定，判處李女有期徒刑1年8月，並宣告緩刑4年，以啟自新。為了加強其法治觀念，法官另命令她必須在判決確定日起1年內向公庫支付10萬元，且緩刑期間付保護管束。本案仍可上訴。

第一銀行大湳分行李姓前櫃員主任因投資失利，自2023年初起，陸續搬走金庫629萬餘元，桃園地院依銀行職員背信罪判1年8月徒刑，緩刑4年，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
第一銀行大湳分行李姓前櫃員主任因投資失利，自2023年初起，陸續搬走金庫629萬餘元，桃園地院依銀行職員背信罪判1年8月徒刑，緩刑4年，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

第一銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假出金詐騙5千人158億 女詐團主謀「台版Jisoo」二審改判18年徒刑

BNT疫苗詐慈濟10億案今再開庭 2被告當庭認罪 財務長只認逃漏稅

收贓款3056萬！女碩士淪車手遭判2年半 法院認「共同侵權」再判全額賠償

失主稱少1500元！巨城撿包好心送服務台卻挨告 男獲判無罪

相關新聞

螞蟻搬象吞一銀629萬！「神鬼女主任」認罪還款 一審判決出爐

第一銀行大湳分行李姓前櫃員主任因投資失利，自2023年3月起，利用清點櫃員及現金結算款之際，每周多次「抽鈔」，直到2024年間業務交接被抓包，侵吞公款達629萬1千元，桃園地院依銀行職員背信罪判處1年8月，緩刑4年期間保護管束，須支付公庫10萬元，可上訴。

台中榮總代刀風暴…2名醫一審都獲「緩刑」 檢察官不服今上訴

台中榮總腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁2023年起放任3名醫材廠商替患施作椎間盤、腰椎關節手術，台中地院一審9月判處5人均緩刑，台中地檢收受判決後，認為一審認事用法、量刑未洽，今天已提起上訴。

一星潛水員獨自被晾隊伍後…最後溺水亡 3星教練、助教皆判刑

25歲凌姓男子民國112年在新北市瑞芳區蝙蝠洞公園外海域潛水時溺水死亡，法官認為帶隊潛水的鍾姓教練及招攬的林姓助教，任由僅為一星潛水員的凌男獨自在隊伍後方潛水跟著，疏未注意有過失責任，依過失致死罪分別判處鍾、林兩男有期徒刑6月、5月，可易科罰金。

失主稱少1500元！巨城撿包好心送服務台卻挨告 男獲判無罪

劉男2024年在新竹巨城購物中心發現有人遺失包包，拿到1樓服務中心附近並通報。失主發現包內1500元不翼而飛，報警後劉男反挨告。他喊冤，不能因發現遺失物，就要他為失主少掉的錢負責，「否則誰還願意做好事？」法官最終因無證據證明他拿錢，判他無罪。

4歲童用指甲刮花商家牆面…家長判賠 上訴駁回

兩名四歲幼童在連鎖速食店內用指甲「作畫」毀損牆面，店家發現後向幼童家長求償，其中一位家長不滿被討錢，在Google評論留下一星負評，業者提告，高雄地院判家長應賠償六千三百元，還要撤下評論。家長上訴，高雄高分院駁回。

陸半導體公司在台偷營運7年…年賺2億 在台負責人遭求刑

中國大陸ＩＣ設計公司「龍迅半導體（合肥）」涉嫌非法在台營運七年，挖角我國高科技工程師，銷售自主研發設計的橋接晶片給台灣客戶，使龍迅合肥每年營收達人民幣四千多萬元（逾一億九千萬台幣），在台負責人林浩原涉違反兩岸人民關係條例未經許可而為業務活動，台北地檢署昨起訴，求刑一年六月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。