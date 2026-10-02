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失主稱少1500元！巨城撿包好心送服務台卻挨告 男獲判無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

劉男2024年在新竹巨城購物中心發現有人遺失包包，拿到1樓服務中心附近並通報。失主發現包內1500元不翼而飛，報警後劉男反挨告。他喊冤，不能因發現遺失物，就要他為失主少掉的錢負責，「否則誰還願意做好事？」法官最終因無證據證明他拿錢，判他無罪。

判決書指出，魏女2024年8月17日晚間將包包遺留在遠東巨城購物中心4樓座位區，包內原有約1500元現金。檢方指控，劉男當晚6時45分許趁無人注意拿走包包，取出現金後，再把包包放到購物中心1樓服務中心附近長椅，並向服務人員表示發現遭遺棄的包包，因此依竊盜罪嫌起訴。

劉男否認偷錢，辯稱當天確實在巨城看到遺失的包包，但包包當時已掉在椅子下方、靠近柱子旁，他沒有碰包包，而是直接走到遺失物櫃台通知服務人員。他並主張，沒有任何監視器畫面拍到自己拿走包內現金，不能因為他發現遺失物，就要求他對失主少掉的錢負責，「否則以後誰還願意做好事」。

法官勘驗監視器後，並未完全採信劉男說法。畫面顯示，一名男子先在4樓座位區四處張望，發現包包後將其拿走，之後走到1樓服務中心旁，把包包放在柱子附近，再穿上紅色外套，向服務人員告知發現包包。

雖然畫面無法清楚辨識男子面容，但其上衣、褲子及鞋子，都與劉男之後在1樓出現時相符，因此法官認定拿走包包的人就是劉男。

不過關鍵的1500元究竟是誰拿走，法官認為證據不足。魏女出庭證稱，她約在報案前1小時離開4樓座位區，發現包包不見後曾返回尋找，找不到才報警，之後準備離開巨城時，才接到工作人員通知包包已找到。

法官指出，從魏女離開座位區到劉男拿走包包之間，沒有監視器畫面可以證明是否曾有其他人接觸包包，也無法排除現金在劉男出現前就已遭他人取走。現有證據只能證明劉男曾拿走包包，再向服務中心通報，無法進一步證明他竊取其中1500元。

法官認為，檢方提出的監視器畫面、勘驗筆錄及相關證據，尚未達到足以排除合理懷疑的程度，不能僅因劉男曾拿取包包，就認定包內現金也是他所竊取，因此判劉男無罪。全案仍可上訴。

劉男2024年在新竹巨城購物中心發現有人遺失包包，拿到1樓服務中心附近並通報。失主發現包內1500元不翼而飛，報警後劉男反挨告。示意圖／聯合報系資料照
劉男2024年在新竹巨城購物中心發現有人遺失包包，拿到1樓服務中心附近並通報。失主發現包內1500元不翼而飛，報警後劉男反挨告。示意圖／聯合報系資料照

巨城 失主

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